Mammana recibió el alta médica de la clínica donde estaba internado tras su grave lesión

La imagen de Mammana post operación.

Después de permanecer un par de noches en Cuidados Intensivos por precaución, continuó su recuperación en Buenos Aires. El jugador fue trasladado a la Clínica Zabala de CABA y, tras presentar una evolución favorable, recibió el alta. Ahora deberá afrontar una rehabilitación que podría extenderse durante un par de meses.

Durante su internación, el propio futbolista llevó tranquilidad a través de un mensaje en redes sociales: "Quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”.

También expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante esos días: "Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos”. Además, destacó al personal médico: “Fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles”.

Por último, valoró el respaldo recibido de Vélez, su familia y su mujer: "Que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera. No dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil". En ese sentido, cerró con una reflexión: “Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.