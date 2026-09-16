Mammana recibió el alta médica de la clínica donde estaba internado tras su grave lesión

El defensor de Vélez, que sufrió un traumatismo de hemitórax derecho con fractura de múltiples costillas en un choque con un compañero, evolucionó favorablemente después de ser operado de urgencia.
Emanuel Mammana recibió el alta médica de la clínica donde se encontraba internado después de la grave lesión que sufrió en un choque con su compañero Tomás Marchiori en el empate de Vélez con Newell's por la que debió ser operado de urgencia.
"Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imagenológica. El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos", informó el club de Liniers.
El episodio ocurrió en el comienzo del segundo tiempo, cuando Tomás Marchiori salió a disputar una pelota aérea y terminó impactando con sus rodillas contra el cuerpo de su compañero. El defensor quedó tendido, solicitó el cambio y encendió las alarmas por la gravedad del golpe.
Los estudios posteriores determinaron un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y Neumotórax, según había informado la institución. Debido a la lesión, fue operado en el Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde le colocaron un tubo de avenamiento pleural.
Después de permanecer un par de noches en Cuidados Intensivos por precaución, continuó su recuperación en Buenos Aires. El jugador fue trasladado a la Clínica Zabala de CABA y, tras presentar una evolución favorable, recibió el alta. Ahora deberá afrontar una rehabilitación que podría extenderse durante un par de meses.
Durante su internación, el propio futbolista llevó tranquilidad a través de un mensaje en redes sociales: "Quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”.
También expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante esos días: "Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos”. Además, destacó al personal médico: “Fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles”.
Por último, valoró el respaldo recibido de Vélez, su familia y su mujer: "Que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera. No dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil". En ese sentido, cerró con una reflexión: “Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”.
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