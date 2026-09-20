Salió el parte médico de Thiago Almada: qué tiene y cuándo volverá a jugar en River

El enganche, que se lesionó en la derrota con Huracán, tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo. Por ende, será baja por tres semanas aproximadamente.

River conoció la gravedad de la lesión de Thiago Almada tan solo horas después de haberla sufrido en la derrota con Huracán en el Monumental que le puso fin al inicio de ensueño del ciclo de Leonardo Ponzio. El futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026 estará un tiempo fuera de las canchas.