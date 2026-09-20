Salió el parte médico de Thiago Almada: qué tiene y cuándo volverá a jugar en River

El enganche, que se lesionó en la derrota con Huracán, tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo. Por ende, será baja por tres semanas aproximadamente.
River conoció la gravedad de la lesión de Thiago Almada tan solo horas después de haberla sufrido en la derrota con Huracán en el Monumental que le puso fin al inicio de ensueño del ciclo de Leonardo Ponzio. El futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026 estará un tiempo fuera de las canchas.
Almada tiene un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo y será baja por alrededor de tres semanas. De esta manera, el enganche se perderá la fecha FIFA con la Selección Argentina, en donde hay tres amistosos programados contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, con el condimento especial de que éste último será la despedida de Messi.
Su participación en el primer amistoso ya estaba descartada por la suspensión de un partido que FIFA le impuso por formar parte de los incidentes con jugadores españoles una vez consumada la derrota en la final del mundo disputada en Nueva Jersey. Sin embargo, terminará perdiéndose todos los compromisos amistosos de la Albiceleste.
Su regreso a las canchas sería en el encuentro de River contra Estudiantes de Río Cuarto por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Por otro lado, Tobías Andrada (19 años) no se realizó estudios médicos debido a que su salida fue por una contractura en el cuádriceps derecho.
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