Enzo Fernández habló como jugador del City: "Siempre soñé con estar en un club tan grande"

Al mismo tiempo, Enzo destacó la capacidad del actual entrenador del City Enzo Maresca, quien lo dirigió en el Chelsea. "Es un entrenador top, lo tuve en mi anterior club y fueron momentos increíbles con él, aprendí muchísimo a su lado. Es muy parecido a los latinos, es apasionado y para mi es un placer trabajar con él. Agradecido también porque fue muy importante para que yo estuviera acá hoy", señaló.