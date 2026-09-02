Enzo Fernández habló como jugador del City: "Siempre soñé con estar en un club tan grande"

El futbolista de la Selección Argentina dio sus primeras palabras como futbolista de los Ciudadanos. "Vengo a ganar muchos trofeos", admitió.
Enzo Fernández expresó sus primeras palabras como futbolista del Manchester City, club que le pagó 145 millones de euros a Chelsea para quedarse con su principal figura y también capitán. Ahora, el futbolista de la Selección Argentina expresó sus primeras palabras como futbolista de Los Ciudadanos.
"Siempre soñé con estar en un club tan grande como es el City, agradecido por la oportunidad. Con este paso a mis 25 años llevo una carrera de futbolista soñada, así que muy feliz de poder estar acá. Desde el primer día que confiaron en mí, que me llamaron y querían que yo me uniera al equipo, no lo dude ni un segundo", comenzó el ex-River.
"Para mí es un desafío muy grande, poder venir acá y ayudar al club. Mi objetivo, desde que me llamaron, es seguir ganando cosas juntos. Vengo acá pensando que vamos a ganar muchos trofeos juntos". Además, afirmó que "se está armando un equipo increíble y me pone muy contento que vayan por esa línea".
Al mismo tiempo, Enzo destacó la capacidad del actual entrenador del City Enzo Maresca, quien lo dirigió en el Chelsea. "Es un entrenador top, lo tuve en mi anterior club y fueron momentos increíbles con él, aprendí muchísimo a su lado. Es muy parecido a los latinos, es apasionado y para mi es un placer trabajar con él. Agradecido también porque fue muy importante para que yo estuviera acá hoy", señaló.
Por otro lado, Enzo reveló que mantiene un contacto cercano con el ex-arquero Wilfredo Caballero, quien se calzó la camiseta de los Citizens durante tres temporadas (desde la 2014-2015 hasta la 2016-2017) y ahora se desempeña como asistente técnico. "Hablé muchas veces. Siempre estuvieron los contactos y quedó una gran relación con él. Me mandaba mensajes preguntándome si se daba o no el pase. Muy contento de estar acá y volver a compartir con ellos", sentenció el volante argentino.
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