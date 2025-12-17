Bochini opinó cuál debe ser el objetivo de Independiente para 2026

El máximo ídolo de la historia del Rojo palpitó la próxima temporada del club: "Hay que apuntar a la Libertadores". Además, disparó: "¿Cómo iba a querer un hincha que Racing ganara para entrar a la Sudamericana?".
Ricardo Enrique Bochini reveló cuál debe ser el objetivo de Independiente para 2026. Voz autorizada por ser el máximo ídolo del club, el Bocha también fue contundente sobre la derrota de Racing en la final del Torneo Clausura, que dejó al Rojo sin poder clasificar a la Sudamericana: “¿Cómo iba a querer un hincha de Independiente que Racing ganara para entrar a la Sudamericana?”.
Bochini fue claro sobre la situación que incomodó a los hinchas y, en este diálogo con Independiente de América, marcó la vara que para él debería tener el club: “Independiente tiene que apuntar a la Libertadores, y entrar por mérito propio, ganando un torneo o sumando puntos en la tabla anual”.
Más allá del golpe deportivo, el Bocha se mostró optimista con el material que tiene el plantel. “Independiente tiene un buen equipo. Con dos o tres refuerzos y, si no se va nadie, puede pelear”, afirmó, aunque también expresó su desconcierto por el cierre del semestre: “No se puede entender cómo no estuvo siquiera clasificado a los octavos”.
En ese sentido, respaldó al actual entrenador y dejó una reflexión sobre los tiempos de su llegada. “Le tengo mucha confianza a Quinteros. Si lo traían antes, Independiente hubiese peleado el torneo”, aseguró el máximo ídolo de la institución de Avellaneda.
Tras no poder clasificar a competencias internacionales, el equipo comandado por Gustavo Quinteros buscará ser competitivo en todas las competencias nacionales: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Liga por tabla anual y Copa Argentina.
comentar