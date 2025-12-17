Bochini opinó cuál debe ser el objetivo de Independiente para 2026

Bochini fue claro sobre la situación que incomodó a los hinchas y, en este diálogo con Independiente de América, marcó la vara que para él debería tener el club: “Independiente tiene que apuntar a la Libertadores, y entrar por mérito propio, ganando un torneo o sumando puntos en la tabla anual”.

Más allá del golpe deportivo, el Bocha se mostró optimista con el material que tiene el plantel. “Independiente tiene un buen equipo. Con dos o tres refuerzos y, si no se va nadie, puede pelear”, afirmó, aunque también expresó su desconcierto por el cierre del semestre: “No se puede entender cómo no estuvo siquiera clasificado a los octavos”.

En ese sentido, respaldó al actual entrenador y dejó una reflexión sobre los tiempos de su llegada. “Le tengo mucha confianza a Quinteros. Si lo traían antes, Independiente hubiese peleado el torneo”, aseguró el máximo ídolo de la institución de Avellaneda.

Tras no poder clasificar a competencias internacionales, el equipo comandado por Gustavo Quinteros buscará ser competitivo en todas las competencias nacionales: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Liga por tabla anual y Copa Argentina.