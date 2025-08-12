Los All Blacks levantaron un auto atascado en pleno centro de CABA

Los All Blacks sorprendieron este martes a transeúntes y automovilistas al intervenir espontáneamente para ayudar a liberar una camioneta atascada en un bolardo. El equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente al combinado argentino, y rápidamente llamó la atención por el gesto solidario de los deportistas.

El incidente se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde una camioneta, por motivos no especificados, terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda. Tres integrantes del plantel neozelandés se acercaron al vehículo: uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Coordinados, levantaron y empujaron el pesado vehículo hasta devolverlo a la calle ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

La presencia de los All Blacks en Argentina responde a su participación en el Rugby Championship, el torneo internacional que los enfrenta a Los Pumas. El primer encuentro entre ambos equipos está programado para este sábado a las 16:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo partido se celebrará la semana siguiente en el estadio Amalfitani de Buenos Aires.

El plantel neozelandés, reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka, se encuentra en el país cumpliendo una agenda que combina compromisos deportivos y actividades culturales. Durante esta estadía, los All Blacks aprovecharon para sumergirse en la cultura local y visitaron la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde presenciaron el empate 1-1 entre Boca y Racing.

Lejos de ubicarse en un sector exclusivo, los deportistas optaron por la platea media, en la curva cercana al arco que da a la calle Brandsen, mezclándose con los hinchas y participando activamente del ambiente futbolero. Vestidos con camisetas del Xeneize, se sumaron a los cánticos y gestos de aliento, quedándose fascinados con el ambiente.