Gimnasia de Mendoza venció a Unión y suma puntos clave

Gimnasia de Mendoza derrotó 2-0 al Tatengue con un doblete de Agustín Módica, que convirtió de penal y luego amplió la ventaja en el inicio del complemento.
Gimnasia de Mendoza ratificó su fortaleza como local al vencer este sábado por 2-0 a Unión de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura. Con dos goles de Agustín Módica, el conjunto dirigido por el Lobo mendocino consiguió su segunda victoria en el certamen y se ubicó de manera provisoria en el tercer puesto de la Zona A.
El partido, disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, comenzó con un desarrollo equilibrado. Unión intentó generar peligro a partir de la conducción de Ignacio Malcorra, mientras que el local respondió con las intervenciones de Facundo Lencioni.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin emociones, el VAR intervino para sancionar una mano de Lucas Menossi dentro del área. Módica se hizo cargo del penal y, con un remate certero, abrió el marcador en la última acción antes del descanso.
El Tatengue salió decidido a buscar el empate en el complemento y estuvo muy cerca de conseguirlo. A los dos minutos, Malcorra ejecutó un tiro libre que se estrelló contra el palo izquierdo del arco defendido por César Rigamonti.
Sin embargo, la respuesta de Gimnasia fue inmediata. A los cinco minutos, Lencioni filtró un gran pase entre los defensores visitantes y Módica definió cruzado para sellar su doblete y el 2-0 definitivo.
El segundo gol golpeó anímicamente a Unión, que no logró reaccionar y continúa sin conocer la victoria en el campeonato. En cambio, Gimnasia alcanzó los seis puntos sobre nueve posibles y consolidó un prometedor comienzo de torneo.
En la próxima fecha, el conjunto mendocino visitará a Instituto en Córdoba, mientras que Unión buscará recuperarse cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio 15 de Abril.
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