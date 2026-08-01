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Gimnasia de Mendoza venció a Unión y suma puntos clave

Gimnasia de Mendoza derrotó 2-0 al Tatengue con un doblete de Agustín Módica, que convirtió de penal y luego amplió la ventaja en el inicio del complemento.

Gimnasia de Mendoza ratificó su fortaleza como local al vencer este sábado por 2-0 a Unión de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura. Con dos goles de Agustín Módica, el conjunto dirigido por el Lobo mendocino consiguió su segunda victoria en el certamen y se ubicó de manera provisoria en el tercer puesto de la Zona A.

El partido, disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, comenzó con un desarrollo equilibrado. Unión intentó generar peligro a partir de la conducción de Ignacio Malcorra, mientras que el local respondió con las intervenciones de Facundo Lencioni.

Contundencia de Gimnasia de Mendoza

El Tatengue salió decidido a buscar el empate en el complemento y estuvo muy cerca de conseguirlo. A los dos minutos, Malcorra ejecutó un tiro libre que se estrelló contra el palo izquierdo del arco defendido por César Rigamonti.

Sin embargo, la respuesta de Gimnasia fue inmediata. A los cinco minutos, Lencioni filtró un gran pase entre los defensores visitantes y Módica definió cruzado para sellar su doblete y el 2-0 definitivo.

El segundo gol golpeó anímicamente a Unión, que no logró reaccionar y continúa sin conocer la victoria en el campeonato. En cambio, Gimnasia alcanzó los seis puntos sobre nueve posibles y consolidó un prometedor comienzo de torneo.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino visitará a Instituto en Córdoba, mientras que Unión buscará recuperarse cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio 15 de Abril.

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