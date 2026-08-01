Gimnasia de Mendoza venció a Unión y suma puntos clave

Contundencia de Gimnasia de Mendoza

El Tatengue salió decidido a buscar el empate en el complemento y estuvo muy cerca de conseguirlo. A los dos minutos, Malcorra ejecutó un tiro libre que se estrelló contra el palo izquierdo del arco defendido por César Rigamonti.

Sin embargo, la respuesta de Gimnasia fue inmediata. A los cinco minutos, Lencioni filtró un gran pase entre los defensores visitantes y Módica definió cruzado para sellar su doblete y el 2-0 definitivo.

El segundo gol golpeó anímicamente a Unión, que no logró reaccionar y continúa sin conocer la victoria en el campeonato. En cambio, Gimnasia alcanzó los seis puntos sobre nueve posibles y consolidó un prometedor comienzo de torneo.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino visitará a Instituto en Córdoba, mientras que Unión buscará recuperarse cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio 15 de Abril.