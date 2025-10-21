Drogas, alcohol y dólares: Matías Abaldo explicó las polémicas fotos

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes", comenzó el escrito del exjugador de Gimnasia en su cuenta de Instagram.

Y aseguró: "Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

El cantante Agustín Rodríguez, nacido en Canelones, fue a la casa del atacante de 21 años y publicó esas fotos. En esas imágenes, se ve marihuana, alcohol y dólares sobre una mesa, mientras que en otra aparece un encendedor, lo que generó el repudio de muchos simpatizantes del Rojo.

En la historia que subió a modo de disculpas, el jugador surgido en Defensor Sporting también hizo referencia al momento del equipo de Gustavo Quinteros, último en la Zona B del Torneo Clausura y en unas de las peores rachas sin ganar de su historia, llegando a 15 encuentros sin triunfos.

"Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera", aseguró.

El Menor, apodo con el que se lo conoce al cantante, también hizo un descargo que coincide con lo que expresó Abaldo: “Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video y en mi publicación. No especulen de más, no juzguen a los jugadores por una mala racha de un club. Hay altos y bajos en todos los rubros, vamo arriba Abaldiño, demuestre”.