Un equipo de Europa presentó una camiseta inspirada en River

Con Giovanni Simeone como protagonista del anuncio, delantero que se formó y debutó en Núñez y hoy viste los colores del Toro, el club italiano presentó su flamante indumentaria con una banda cruzada en el pecho y una fusión de ambos escudos en la parte alta del dorso, con la frase "eterna amistad" estampada.

"Compartimos la misma sangre, hermano", escribió Torino en sus redes sociales, etiquetando a River en la presentación de la tercera equipación, que portará de ahora en adelante para la temporada 2025/26. "Unidos por siempre", replicó el club de Núñez en italiano en la red social.

La camiseta es completamente negra con pinceladas de bordo (por ejemplo en el toro del escudo del frente, el del pantalón y los sponsors) y cuenta con el detalle -muy suave- de la banda en homenaje a River. Ya se encuentra a la venta y a disposición de los hinchas Millonarios que quieran tenerla.

La amistad entre River y Torino nació en 1949 por la solidaridad del club de Núñez ante una tragedia que vivió el club italiano. Una delegación del Toro, que tenía futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes de la institución, sufrió un accidente aéreo el 4 de mayo de ese año cuando su avión se estrelló contra el muro de contención de la Basílica de Superga, en la colina de Turín.

El hecho fue denominado como "la tragedia de Superga" y tuvo 31 víctimas mortales, incluyendo 18 jugadores del mítico equipo turinés, empleados del club, periodistas y la tripulación del avión. El equipo transalpino venía de disputar un partido de despedida para el futbolista luso Xico Ferreira en Lisboa contra el Benfica.

Antonio Vespucio Liberti, presidente de River en ese entonces, propuso un encuentro solidario entre el Millonario y Torino que sea a beneficio de las familias de las víctimas. El gesto marcó a fuego la historia de ambos clubes y selló un vínculo imborrable entre las instituciones.