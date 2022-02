Unión superó a Atlético Tucumán y sigue escalando

Embed

El Tatengue sumó su segundo triunfo en el torneo -mantiene el puntaje ideal como local- y el Decano acumuló su segunda derrota.



El primer tiempo se fue desarrollando con un juego parejo, ningún equipo asumió demasiados riesgos y esto hizo que las aproximaciones sean escasas.

Tras un arranque muy tranquilo en donde las jugadas se desarrollaron en mitad de cancha, recién a los 20 minutos Claudio Corvalán intentó sorprender con un remate desde lejos pero el balón salió desviado y no le generó inconvenientes al arquero de Atlético Tucumán.

Si bien por momentos fue Unión el que tuvo el balón y buscó inquietar al rival con algunos disparos aislados, el Decano no lo dejó imponer su juego y la igualdad se vio reflejada tanto en la cancha como en el resultado parcial.

En los minutos finales de la primera parte, el conjunto visitante tuvo su chance cuando Joaquín Pereyra remató de zurda pero Sebastián Moyano tapó con éxito neutralizando el peligro.

La apertura del marcador llegó en el complemento. A los 9, Jonathan Álvez enganchó de zurda y mediante un disparo con mucha potencia festejó el 1-0 para el Tatengue.



El primer tanto no reactivó el juego y, con poco ritmo, los equipos continuaron disputando un cruce parejo y sin demasiadas emociones.



Atlético Tucumán no supo crear jugadas que lo acerquen a una posible igualdad y Unión con la mínima diferencia a su favor, se fue conformando.



Sobre el final, las aproximaciones comenzaron a verse por parte del local. En pocos minutos, Juan Ignacio Nardoni tuvo dos chances clarísimas frente al arco rival pero no pudo terminar de concretarlas para ampliar la ventaja de su equipo.



Los de Santa Fe se quedaron con los tres puntos de la fecha y pudieron celebrar de local su segunda victoria en la Copa de la Liga, que les permite quedar bien posicionados de cara al futuro.