Con un gol agónico, Unión le empató a Talleres y sueña con la clasificación

Y, promediando el complemento, Herrera tuvo una doble atajada impresionante, como en su prime en Talleres: estirada contra la banda para despejar el remate de Marcelo Estigarribia y se levantó rápido para tapar con el cuerpo en el rebote a Lucas Menossi. Sin embargo, Unión, de tanto intentar, logra quebrar la resistencia de Herrera con un centro al corazón del área y tiro de Tarragona a los 95 minutos...