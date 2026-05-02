Con un gol agónico, Unión le empató a Talleres y sueña con la clasificación

Con un gol de Cristian Tarragona a los 95 minutos, el Tatengue igualó 1 a 1 con el Matador, con ese punto quedó octavo en la Zona A del torneo y espera un resultado para clasificar.
Con un gol agónico de Cristian Tarragona a los 95 minutos, Unión le empató 1 a 1 a Talleres y con ese punto quedó octavo en la Zona A del Torneo Apertura a la espera de un resultado a favor para clasificar a la próxima ronda: necesita que Defensa no venza este lunes a Gimnasia de Mendoza en condición de visitante.
Talleres se puso en ventaja a los 18 minutos de juego con un gol de Rick Lima Morais, quien abrió el pie y clavó el balón contra el segundo palo. Unión fue mucho más y tuvo tres situaciones claras, pero Talleres fue más efectivo y se fue 1 a 0 arriba al descanso.
Guido Herrera, la gran figura del partido, tuvo una enorme atajada ante Tarragona en el área chica durante el primer tiempo, después de que el local reventó el palo en dos ocasiones: un remate de Julián Palacios a los siete minutos y un tiro libre de Mateo Del Blanco a los 21 minutos de la primera etapa que contó con participación del arquero.
Y, promediando el complemento, Herrera tuvo una doble atajada impresionante, como en su prime en Talleres: estirada contra la banda para despejar el remate de Marcelo Estigarribia y se levantó rápido para tapar con el cuerpo en el rebote a Lucas Menossi. Sin embargo, Unión, de tanto intentar, logra quebrar la resistencia de Herrera con un centro al corazón del área y tiro de Tarragona a los 95 minutos...
Con este resultado, Unión quedó octavo de la Zona A del Torneo Apertura con 21 puntos y espera que Defensa, que tiene 19 unidades, no venza a Gimnasia de Mendoza este lunes en condición de visitante. El gol agónico de Tarragona puede valer una clasificación...
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