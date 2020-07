"No me molesta que me digan tacaño, me encanta. Cuido cada peso del club como si fuera mío”, sostuvo el máximo directivo de la “Academia”.

"Nos fuimos a Estados Unidos dos veces de pretemporada. Si eso es ser tacaño, bienvenido sea”, señaló Blanco en diálogo con el programa radial “Esto es Racing”.

Blanco, de 74 años, además se refirió a la situación del arquero suplente del primer equipo albiceleste, Javier García, quien no renovó su vínculo con el club y tiene condición de jugador libre.

"Javier García tiene posibilidades de seguir en el club, si no cerró con nadie, la puerta de Racing sigue abierta. La realidad es que hoy es un jugador libre”, opinó.

El dirigente también habló sobre la continuidad del delantero Darío Cvitanich, tras las negociaciones que se llevaron a cabo en medio del receso obligatorio por la pandemia del coronavirus.

"La negociación con Darío (Cvitanich) se hizo muy difícil porque por Zoom es todo más frío. En otro momento hubiese sido café de por medio y nos dábamos un abrazo. Hizo un esfuerzo grande para quedarse”, reveló.

El directivo académico, por último, habló sobre los futbolistas del primer equipo Iván Pillud, Nery Domínguez, Hernán Fértoli, entre otros, que se entrenaron días atrás en un predio deportivo de la ciudad de Rosario.

"Me parece perfecto que se hayan entrenado los jugadores en Rosario. Racing no tuvo nada que ver con esas prácticas. Hay que sacarse la careta: en las demás provincias también se deben estar entrenando”, cerró Víctor Blanco.