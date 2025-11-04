Video: Antonela Roccuzzo pasó un momento incómodo con un influencer de joyas

El video, que fue compartido por el influencer en sus redes sociales, mostró un encuentro sorpresivo en el que el creador de contenido, conocido por su afición a los relojes de lujo, centró su atención en el costoso modelo Tiffany que la rosarina lucía en su muñeca izquierda.

La secuencia muestra a Antonela Roccuzzo en una cancha de pádel acompañada de amigas, manteniendo el bajo perfil que suele caracterizarla y, al ser abordada por Ziv Tamir, tuvo una inesperada interacción cuando el influencer empezó a preguntar por el elegante accesorio que llevaba, alimentando rápidamente la viralidad del video en plataformas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ziv Tamir (Ziv The Watch Guy) (@ziv.tamir)

Ziv Tamir le pidió ver de cerca su reloj, le dijo que le gustaba y le preguntó cómo gana su dinero, pregunta a la que Antonella hizo oídos sordos o no entendió y agradeció el halago. El video se viralizó por el desconocimiento del influencer sobre quién era y ésta pregunta: los argentinos comentaron en la publicación que su trabajo es hacer feliz al hombre más importante del mundo, ídolo de todos los argentinos.

Cabe recordar que más allá de acompañar y sostener a Messi en cada paso que da y criar a sus tres hijos, Antonela trabaja principalmente como empresaria, modelo e influencer. Es conocida por su marca de ropa infantil "Enfans", por sus colaboraciones con marcas de moda de lujo y por su presencia activa en redes sociales.

El accesorio que captó la atención del influencer y de los usuarios de redes sociales fue un reloj Tiffany elaborado en oro amarillo de 18 quilates. La pieza incorpora una caja de oro de 33 mm y bisel de cuerda trenzada, engastada con 39 diamantes redondos de talla brillante, sumando un total de 0,90 quilates.

La esfera es de nácar blanca, realzada con agujas también de oro amarillo, entre ellas un minutero con detalle de cuerda trenzada. El conjunto se completa con una correa de piel de cocodrilo azul Tiffany®. El reloj, que ahora tomó más popularidad, cuesta 22.000 dólares.