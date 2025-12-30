Video: Cristiano Ronaldo marcó un gol ¡de espalda! y se acercó a los 1000 festejos

Con el resultado de 1 a 1 en el marcador, Joao Félix probó al arco y su remate se desvió en Cristiano y tuvo destino de red. El ídolo del Real Madrid, que encogió su cuerpo en busca de no tapar el remate de su compañero, salió sorprendido a festejar un nuevo tanto en su carrera.

Con este gol, el legendario jugador de 40 años -que recientemente también había convertido un doblete frente al Al Okhdood-acumula 957 goles a lo largo de toda su carrera y dio otro paso hacia el objetivo de los mil goles.

ONE OF THE BEST FINISHES YOU'LL EVER SEE



CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED pic.twitter.com/Qj9TEh1fXS — fan (@NoodleHairCR7) December 30, 2025

We are on the right path and we know what we need to do in 2026! pic.twitter.com/ch2hfQM7fP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2025

"Quiero alcanzar esa meta que todos conocen y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado", advirtió hace pocos días Cristiano Ronaldo, que este próximo 5 de febrero cumplirá 41 años. Y este martes dio un nuevo paso hacía ese objetivo personal.

"Mi pasión es enorme y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen", agregó nuevamente referenciando ese anhelo por llegar a las cuatro cifras.

Y dejó en claro que se tiene confianza de que lo logrará antes de colgar los botines: "Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones". Por otra parte, en este 2025 se despidió de la posibilidad de sostener una marca histórica de 15 años: no pudo convertir ningún hat-trick en esta temporada. Sin embargo, sigue en carrera para los mil goles.

Los goles de Cristiano Ronaldo en su carrera

Sporting Lisboa 5

Manchester United 145

Real Madrid 450

Juventus 101

Al Nassr 113

Selección de Portugal 143