Video: Cristiano Ronaldo marcó un gol ¡de espalda! y se acercó a los 1000 festejos

Cristiano Ronaldo marcó un gol ¡de espalda! en el empate 2 a 2 de su equipo Al-Nassr con Al-Ettifaq en una nueva jornada de la liga de Arabia Saudita. De esta manera, el portugués llegó a los 957 tantos en toda su carrera y se acercó a su meta de los 1000 festejos.
Con el resultado de 1 a 1 en el marcador, Joao Félix probó al arco y su remate se desvió en Cristiano y tuvo destino de red. El ídolo del Real Madrid, que encogió su cuerpo en busca de no tapar el remate de su compañero, salió sorprendido a festejar un nuevo tanto en su carrera.
Con este gol, el legendario jugador de 40 años -que recientemente también había convertido un doblete frente al Al Okhdood-acumula 957 goles a lo largo de toda su carrera y dio otro paso hacia el objetivo de los mil goles.
"Quiero alcanzar esa meta que todos conocen y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado", advirtió hace pocos días Cristiano Ronaldo, que este próximo 5 de febrero cumplirá 41 años. Y este martes dio un nuevo paso hacía ese objetivo personal.
"Mi pasión es enorme y quiero seguir. No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen", agregó nuevamente referenciando ese anhelo por llegar a las cuatro cifras.
Y dejó en claro que se tiene confianza de que lo logrará antes de colgar los botines: "Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones". Por otra parte, en este 2025 se despidió de la posibilidad de sostener una marca histórica de 15 años: no pudo convertir ningún hat-trick en esta temporada. Sin embargo, sigue en carrera para los mil goles.
Sporting Lisboa 5
Manchester United 145
Real Madrid 450
Juventus 101
Al Nassr 113
Selección de Portugal 143
