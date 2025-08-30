Video: el codazo que dejó a Huracán con 10 jugadores en el clásico con San Lorenzo

El delantero del club de Parque Patricios vio la roja directa después de un innecesario codazo a Ignacio Peruzzi, en medio de una disputa con el futbolista del club local. De esta manera, el equipo de Frank Darío Kudelka, que ya llegaba desgastado por la gran cantidad de partidos disputados en los últimos días, se sumó un problema gracias al punta.

Huracán logró aguantar e incluso pudo ganar el clásico ante San Lorenzo. Con el local todo tirado en ataque, Matías Tissera, a los 36 minutos del segundo tiempo, quedó de frente a Orlando Gill, buscó sorprender y definió al primer palo, pero sin precisión, yéndose su tiro afuera.