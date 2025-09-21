Video: el enojo de Julián Álvarez con el Cholo Simeone en Atlético Madrid

El surgido en River no tuvo un buen rendimiento en la primera parte del duelo con Mallorca: hasta el arquero Leo Román le atajó un penal a los 14 minutos. Por eso, a los 18' de la segunda mitad, el Cholo lo reemplazó por el noruego Alexander Sorloth, quien más tarde resultó expulsado...

La bronca del argentino proviene de que ha sido reemplazado en todos los partidos de la Primera División de España salvo ante el Elche. En la primera jornada, frente al Espanyol, fue cambiado a los 37' del complemento. Dos semanas después, el Cholo lo sustituyó por Giacomo Raspadori, sobre el cierre del juego. Por la cuarta fecha, Álvarez salió en el entretiempo y por último, este domingo, salió ante el Mallorca.

Embed “SIEMPRE A MÍ”.



Julián Álvarez, luego de ser reemplazado. ⚠️pic.twitter.com/I8I7yM5t9g — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2025

En la conferencia de prensa tras el encuentro con Mallorca, Simeone explicó por qué sacó a Julián: "Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área. Lo expulsaron en una jugada confusa. Nos quedamos con uno menos. Y con Julián, todos los jugadores se enojan cuando salen".

El delantero ha sido la máxima figura del Colchonero la campaña pasada, con 29 goles y 8 asistencias. Sin embargo, en el inicio de esta temporada lleva tan solo un tanto y un pase a gol en cinco juegos. Aunque no es un mal presente de Julián solamente, si no más bien de todo el equipo.

Atlético Madrid está en el duodécimo puesto con cinco puntos en 6 partidos y a eso se le suma la derrota ante Liverpool en el debut de la UEFA Champions League. En la próxima fecha entre semana recibirá al Rayo Vallecano, el miércoles 24 de septiembre a las 16:30, en el estadio Metropolitano.