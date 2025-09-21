El Pulga Rodríguez sufrió un robo en su casa: se llevaron joyas, perfumes y ropa

El Pulga se habría olvidado de colocarle la traba a una puerta corrediza y a través de ella habrían ingresado los ladrones. El hecho delictivo habría ocurrido entre las 8.30 y las 13, periodo de tiempo en el que el jugador se encontraba fuera de su domicilio por la práctica del Sabalero.

Cuando regresó a su finca luego del entrenamiento, Rodríguez observó el notable desorden en su hogar y se percató de que le faltaban varios objetos personales. En principio, le habrían sustraído varios perfumes, indumentaria del club, ropa, anillos y pulseras de oro, aunque se desconoce el valor total de todo lo robado.

La Subcomisaría 15ª quedó a cargo de la investigación del hecho, iniciando las actuaciones de rigor para dar con los autores del ilícito. Lamentablemente, sería difícil identificarlos, ya que los domingos suelen ser días en los que entran y salen muchas visitas al country, ubicado en el kilómetro 153 de la Autovía Santa Fe- Rosario, a la altura de la ciudad de Santo Tomé.

Desde ya, el hecho no solo generó la preocupación del entorno familiar del futbolista de 40 años, sino de todo el barrio privado por un lugar que, se caracteriza por la seguridad, fue noticia por la inseguridad.

El Pulga, que condujo a Colón a su primera estrella en la Copa de la Liga 2021, volvió en su tramo final de carrera como jugador en un momento crítico en la historia reciente del Sabalero, que hasta hace poco peleó por no descender en la Primera Nacional.