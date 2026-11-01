Video: la temprana expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico

El defensor central bajó desde atrás a Merentiel cuando se iba derecho al mano a mano con Santiago Beltrán. El árbitro, vía revisión del VAR, lo echó correctamente a los seis minutos de juego.
Con seis minutos de juego, River se quedó con 10 hombres y se complicó su plan para el Superclásico por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta. El defensor central bajó desde atrás a Miguel Merentiel cuando éste se iba derecho a quedar mano a mano contra Santiago Beltrán tras un pase al vacío de Santiago Ascacíbar.
Si bien en un principio el árbitro Nicolás Ramírez no cobró ni siquiera infracción y su asistente Maximiliano Del Yesso no lo advirtió, cuestiones que despertaron el enojo de varios futbolistas de Boca y de toda la Bombonera, fue llamado por Silvio Trucco desde el VAR tras concluir la jugada. Después de algunos minutos de revisión con el juez analizando la jugada en la pantallita, Ramírez se dirigió a la mitad de la cancha y anunció la expulsión del defensor.
"Luego de la revisión en campo, observo que el jugador N° 28 visitante comete una infracción de DOGSO hacia el equipo rival. Decisión final: tiro libre para el equipo local y expulsión", expresó el árbitro. A pesar de los reclamos de los futbolistas del Millonario, el juez le mostró inmediatamente la tarjeta roja al zaguero y pitó la falta en favor de Boca.
La expulsión fue correcta dado que fue la interrupción de una oportunidad manifiesta de gol (OMG). Ningún defensor tenía posibilidades de impedir el mano a mano del delantero de Boca con el arquero y la pelota le quedó por delante y con grandes posibilidades de control.
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