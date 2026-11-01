Video: la temprana expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico

Si bien en un principio el árbitro Nicolás Ramírez no cobró ni siquiera infracción y su asistente Maximiliano Del Yesso no lo advirtió, cuestiones que despertaron el enojo de varios futbolistas de Boca y de toda la Bombonera, fue llamado por Silvio Trucco desde el VAR tras concluir la jugada. Después de algunos minutos de revisión con el juez analizando la jugada en la pantallita, Ramírez se dirigió a la mitad de la cancha y anunció la expulsión del defensor.