Boca se quedó con un Superclásico híper caliente contra River en La Bombonera

El Xeneize venció 1 a 0 al Millonario con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo y sigue ilusionado con ganar todo. Lucas Martínez Quarta a los 10' y Gonzalo Montiel a los 80' vieron la roja directa.

Boca y River se enfrentan este domingo 1º de noviembre en la Bombonera, en un duelo que podría marcar a fuego el año de ambos equipos. El partido, que es dirigido por Nicolás Ramírez, puede verse en directo por ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir el minuto a minuto por nuestra web.