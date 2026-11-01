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Boca se quedó con un Superclásico híper caliente contra River en La Bombonera

El Xeneize venció 1 a 0 al Millonario con un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo y sigue ilusionado con ganar todo. Lucas Martínez Quarta a los 10' y Gonzalo Montiel a los 80' vieron la roja directa.

Boca y River se enfrentan este domingo 1º de noviembre en la Bombonera, en un duelo que podría marcar a fuego el año de ambos equipos. El partido, que es dirigido por Nicolás Ramírez, puede verse en directo por ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir el minuto a minuto por nuestra web.

49' DEL PT: PELEA ENTRE ACUÑA Y PAREDES

26' DEL PT: GOL DE BOCA, DI LOLLO DE CABEZA

8' DEL PT: ROJA INFANTIL DE MARTÍNEZ QUARTA Y RIVER SE QUEDÓ CON 10

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