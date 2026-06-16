Video: Haaland marcó dos goles en su estreno en los Mundiales ante Irak

El delantero noruego demuestra su capacidad goleadora en su primer partido en la máxima cita. El segundo tanto fue después de un blooper de la defensa rival.
Erling Haaland tuvo el estreno mundialista de ensueño marcando un doblete en el primer tiempo del partido de su Noruega contra Irak por la primera fecha del Grupo I. El delantero del Manchester City abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo y más tarde volvió a aparecer para devolverle la ventaja a su equipo en un encuentro que había quedado igualado transitoriamente.
El primer tanto llegó tras una aparición por el segundo palo, donde conectó un centro bajo de David Wolfe dentro del área chica para establecer el 1-0. Ya sobre el final de la etapa inicial, con el encuentro igualado, aprovechó un error defensivo de Irak y una duda del arquero Jalal Hassan para anticiparse y empujar la pelota a la red. De esa manera, el goleador de 25 años confirmó su peso ofensivo en el regreso de Noruega a una Copa del Mundo desde Francia 98.
La actuación tuvo un valor especial para Haaland, quien había asumido el desafío de liderar a su selección hacia la clasificación mundialista. “Siento una gran responsabilidad de llevar a Noruega al Mundial”, había declarado antes de conseguir el objetivo.
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