Video: Haaland marcó dos goles en su estreno en los Mundiales ante Irak

El primer tanto llegó tras una aparición por el segundo palo, donde conectó un centro bajo de David Wolfe dentro del área chica para establecer el 1-0. Ya sobre el final de la etapa inicial, con el encuentro igualado, aprovechó un error defensivo de Irak y una duda del arquero Jalal Hassan para anticiparse y empujar la pelota a la red. De esa manera, el goleador de 25 años confirmó su peso ofensivo en el regreso de Noruega a una Copa del Mundo desde Francia 98.