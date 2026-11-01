Video: los provocadores gestos de Martínez Quarta y Montiel a toda La Bombonera

Tras ser expulsados en el Superclásico, los defensores centrales les recordaron el triunfo histórico en Madrid a los hinchas de Boca en su camino al vestuario con la silbatina del estadio.
Boca venció 1 a 0 a River en La Bombonera y consiguió su tercer triunfo al hilo en el Superclásico, una gran buena racha que no se daba desde los años 80' a favor del club. Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel se fueron expulsados en el Millonario y realizaron provocadores gestos hacía los hinchas del Xeneize en su camino al vestuario en medio de la silbatina de todo el estadio.
Martínez Quarta, que vio la roja a los seis minutos por un agarrón desde atrás a Merentiel cuando iba a quedar mano a mano con Beltrán, se fue al vestuario señalando un 3-1 con sus dedos, en un claro gesto en alusión a la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, en la que River venció a su rival y se consagró campeón.
Por su parte, a diez minutos del final, Montiel vio la roja por una patada con vehemencia a Blanco en la que hubo poco contacto. El defensor abandonó el terreno de juego acompañado por efectivos policiales y respondió a los gritos del público local con gestos relacionados con los títulos obtenidos frente a Boca. El lateral hizo movimientos circulares con un dedo como diciendo: “Yo di la vuelta acá”. Álvaro Montero respondió a la provocación con un saludo de mano.
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