Video: los provocadores gestos de Martínez Quarta y Montiel a toda La Bombonera

Por su parte, a diez minutos del final, Montiel vio la roja por una patada con vehemencia a Blanco en la que hubo poco contacto. El defensor abandonó el terreno de juego acompañado por efectivos policiales y respondió a los gritos del público local con gestos relacionados con los títulos obtenidos frente a Boca. El lateral hizo movimientos circulares con un dedo como diciendo: “Yo di la vuelta acá”. Álvaro Montero respondió a la provocación con un saludo de mano.