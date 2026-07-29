Abren un expediente contra la AFA y jugadores argentinos por la bandera de Malvinas

La Comisión Disciplinaria investiga a la AFA, futbolistas y miembros del cuerpo técnico por presuntas infracciones al reglamento durante el Mundial 2026.
La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección argentina por distintos episodios registrados durante el Mundial 2026, entre ellos los incidentes ocurridos tras la final frente a España y la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas luego del partido ante Inglaterra.
La investigación fue iniciada por la Comisión Disciplinaria del organismo sobre la base del informe elaborado por el instructor de ética designado para el caso. Entre los involucrados aparecen los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala. Del lado español también fue incluido Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.
Según informó el organismo, la AFA es investigada por posibles infracciones al Código Disciplinario vinculadas con conductas inadecuadas, manifestaciones ajenas al deporte, discriminación, agresiones racistas, incumplimientos de protocolos y fallas relacionadas con el orden y la seguridad durante los encuentros.
El expediente también hace referencia a presuntos cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el inicio de algunos partidos y al lanzamiento de objetos desde las tribunas durante distintos encuentros disputados por la Selección argentina en el torneo.
En el caso de los futbolistas, Nahuel Molina y Leandro Paredes son investigados por presuntas agresiones ocurridas tras la final frente a España. Por su parte, Thiago Almada y Gavi enfrentan cargos por conducta antideportiva. Roberto Ayala también quedó alcanzado por el procedimiento disciplinario.
Uno de los hechos bajo análisis es la exhibición de una bandera vinculada a las Islas Malvinas por parte de jugadores argentinos tras el partido ante Inglaterra. La FIFA evalúa si ese episodio puede encuadrarse como una manifestación política, una conducta que su reglamento prohíbe durante las competencias oficiales.
Como parte del procedimiento habitual, la FIFA notificó a todos los involucrados y les otorgó un plazo para presentar sus descargos. Una vez analizada esa documentación, la Comisión Disciplinaria resolverá si corresponde aplicar sanciones y cuál será su alcance.
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