Abren un expediente contra la AFA y jugadores argentinos por la bandera de Malvinas

Los cargos contra jugadores

En el caso de los futbolistas, Nahuel Molina y Leandro Paredes son investigados por presuntas agresiones ocurridas tras la final frente a España. Por su parte, Thiago Almada y Gavi enfrentan cargos por conducta antideportiva. Roberto Ayala también quedó alcanzado por el procedimiento disciplinario.

El expediente incluye hechos ocurridos en distintos partidos del torneo.

La bandera de Malvinas

Uno de los hechos bajo análisis es la exhibición de una bandera vinculada a las Islas Malvinas por parte de jugadores argentinos tras el partido ante Inglaterra. La FIFA evalúa si ese episodio puede encuadrarse como una manifestación política, una conducta que su reglamento prohíbe durante las competencias oficiales.

Como parte del procedimiento habitual, la FIFA notificó a todos los involucrados y les otorgó un plazo para presentar sus descargos. Una vez analizada esa documentación, la Comisión Disciplinaria resolverá si corresponde aplicar sanciones y cuál será su alcance.