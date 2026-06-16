Videos: los goles de Messi para el 3-0 de Argentina ante Argelia

El gol de Messi para el 1-0 de Argentina sobre Argelia

Embed ¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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El segundo gol de Messi para Argentina ante Argelia

Embed ¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia.



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El tercero del capitán, 3-0 para Argentina sobre Argelia

Embed ¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.



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En el día que Mbappé hizo su 14º gol en la Copa del Mundo, Messi no se quiso quedar atrás en su sexta participación en la cita máxima y superó su marca. Además, el capitán argentino llegó a 914 tantos en su carrera, y 120 con la Selección, sumados a 61 asistencias en su partido Nº 200 con los colores celeste y blanco. De esta manera, la Pulga alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.