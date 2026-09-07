El Sub-18 de Racing goleó a Real Madrid y jugará la final del Mundial Juvenil

El gol de González para abrir el marcador ante el Real Madrid

GOL DE ROMÁN GONZÁLEZ



Gana #RACING 1-0 al Real Madrid pic.twitter.com/lnwtAz45ic — Racing Radio (@RacingRadioClub) September 7, 2026

La final será este miércoles 9 de septiembre desde las 15. Racing buscará cerrar con el trofeo una campaña que comenzó con victorias ante Bayer Leverkusen, Betis y Real Sociedad, continuó con el triunfo frente a Córdoba en cuartos y tuvo su punto más alto con la goleada ante Real Madrid. Será además una oportunidad de revancha para la Academia, que en la edición 2025 también eliminó al Merengue, pero perdió 1-0 ante Barcelona en la definición.