El Sub-18 de Racing goleó a Real Madrid y jugará la final del Mundial Juvenil

Los pibes de La Academia vencieron por 3 a 0 al prestigioso equipo español y buscará el título este miércoles frente a Athletico Paranaense.
El Sub-18 de Racing goleó 3-0 a Real Madrid y se clasificó a la final del Mundial de Clubes Juvenil, en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Pozoblanco, en Córdoba, España. Román González, Lucas Álvarez y Sebastián Elosú marcaron los goles de la contundente victoria de los pibes de La Academia, que volverán a jugar por el título por segundo año consecutivo. En la definición enfrentará a Athletico Paranaense, que venció 2-0 a San Pablo en la otra semifinal.
El equipo dirigido por Sebastián Belisonzi abrió el partido a los nueve minutos, cuando González apareció por el segundo palo y convirtió de cabeza. A los 25 minutos, Álvarez aprovechó un rebote dentro del área y definió con la zurda para ampliar la diferencia, mientras que Elosú selló la goleada en el tramo final tras capturar un despeje defectuoso del arquero español.
La actuación de los juveniles volvió a poner en escena al Predio Tita Mattiussi, que ya aportó numerosos futbolistas al plantel profesional y al fútbol internacional. Entre los jugadores surgidos de allí aparecen Diego Milito, Lisandro López, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Juan Musso. Ahora, González, Álvarez y Elosú se sumaron como protagonistas de una campaña que puede terminar con un nuevo título internacional para las inferiores del club.
La final será este miércoles 9 de septiembre desde las 15. Racing buscará cerrar con el trofeo una campaña que comenzó con victorias ante Bayer Leverkusen, Betis y Real Sociedad, continuó con el triunfo frente a Córdoba en cuartos y tuvo su punto más alto con la goleada ante Real Madrid. Será además una oportunidad de revancha para la Academia, que en la edición 2025 también eliminó al Merengue, pero perdió 1-0 ante Barcelona en la definición.
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