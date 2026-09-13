Video: el impresionante gol olímpico de tres dedos en el fútbol argentino

Alejandro Ávalos, mediocampista de Excursionistas, realizó un gol de otro planeta en la goleada 3 a 0 a Villa Dálmine por el campeonato de la B Metropolitana.
Excursionistas goleó 3 a 0 a Villa Dálmine como local por la fecha 35 del campeonato de la B Metropolitana. Alejandro Ávalos, mediocampista del equipo de Bajo Belgrano, hizo uno de los tantos de manera olímpica. La obra de arte deslumbró a los hinchas del fútbol argentino, al punto de que el gol se volvió viral en las redes sociales.
Ávalos ejecutó el tiro de esquina con la parte externa de su pie izquierdo, le dio una trayectoria curva y la pelota se cerró sobre el arco de Juan Martín Rojas. El arquero de Villa Dálmine quedó parado, sin reacción, sorprendido de la decisión del mediocampista. El balón entró limpito, sin ningún desvío.
Previamente, el local abrió el resultado a los 13 minutos mediante un cabezazo de Tellas. El gol llegó justo cuando Villa Dálmine buscaba adueñarse del balón y disputar el desarrollo lejos de su arco. A partir de esa ventaja, Excursionistas encontró espacios para manejar el ritmo del partido y esperar sus oportunidades.
Luego, con el visitante adelantado en busca del empate, el equipo del Bajo Belgrano aprovechó los huecos. Williams Giménez amplió la diferencia tras una acción en la que quedó mano a mano con Rojas y definió cruzado. Y, sobre el final, llegó la obra de arte mencionada.
Con esta victoria, Excursionistas recuperó el primer puesto de la Primera B, luego de que Arsenal asumiera de manera provisoria la punta con su triunfo 2-0 sobre UAI Urquiza. El conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao respondió en su estadio y conservó una ventaja de dos puntos sobre el equipo de Sarandí.
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