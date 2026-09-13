Video: el impresionante gol olímpico de tres dedos en el fútbol argentino

Alejandro Ávalos, mediocampista de Excursionistas, realizó un gol de otro planeta en la goleada 3 a 0 a Villa Dálmine por el campeonato de la B Metropolitana.

Excursionistas goleó 3 a 0 a Villa Dálmine como local por la fecha 35 del campeonato de la B Metropolitana. Alejandro Ávalos, mediocampista del equipo de Bajo Belgrano, hizo uno de los tantos de manera olímpica. La obra de arte deslumbró a los hinchas del fútbol argentino, al punto de que el gol se volvió viral en las redes sociales.