Vojvoda tiene una vida más: el "alivio" por el triunfo de Racing y la confianza para el duelo con Boca

El entrenador de la Academia valoró la reacción del equipo en un momento adverso y destacó la victoria frente al conjunto de Junín. Ahora, el foco estará puesto en el clásico del domingo 27 por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Racing volvió a ganar y Juan Pablo Vojvoda encontró un motivo para respirar después de una racha complicada. El 3-1 sobre Sarmiento, por la décima fecha del Clausura, significó apenas el segundo triunfo del campeonato.
“En los momentos difíciles uno a veces saca mejores conclusiones que en los momentos alegres que nos gustan a todos, pero no están siempre en la vida. Ahora hay que ver cuál es la calidad de nuestra respuesta”, analizó el técnico tras el encuentro, en declaraciones a la prensa.
Más allá del resultado, el DT puso el acento en "la personalidad (de los jugadores) mostrada durante el partido. Fue uno de los aspectos que más rescató, especialmente por el contexto que atravesaba el plantel".
“Uno puede jugar muy bien, pero si pierde eso va minando la confianza del equipo y del jugador. Rescato qué, en momentos difíciles como este, el equipo tuvo personalidad para jugar. En el vestuario, yo mismo decía que había que ganar, pero el cómo es importante, a pesar de que ganar es lo más importante”, continuó en su análisis.
De cara al próximo compromiso, el santafesino también destacó la posibilidad para modificar el dibujo táctico porque “vi un equipo que se adaptó rápidamente a la línea de 3. Estuvo sólido en lo defensivo y para construir no cambió mucho, aunque Leo (Pérez) no tuvo que retroceder tanto”, explicó.
Con este resultado, Racing dejó el último lugar de la Zona B y llegó a los ocho puntos. El triunfo también le permitirá encarar con mayor alivio el desafío que tendrá el domingo 27, cuando se mida con Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina.
comentar