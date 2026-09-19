Vojvoda tiene una vida más: el "alivio" por el triunfo de Racing y la confianza para el duelo con Boca

De cara al próximo compromiso, el santafesino también destacó la posibilidad para modificar el dibujo táctico porque “vi un equipo que se adaptó rápidamente a la línea de 3. Estuvo sólido en lo defensivo y para construir no cambió mucho, aunque Leo (Pérez) no tuvo que retroceder tanto”, explicó.

"LA GENTE APOYÓ, EL EQUIPO LO NECESITABA" Juan Pablo Vojvoda expresó su agradecimiento a la hinchada de Racing luego del triunfo ante Sarmiento.



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Con este resultado, Racing dejó el último lugar de la Zona B y llegó a los ocho puntos. El triunfo también le permitirá encarar con mayor alivio el desafío que tendrá el domingo 27, cuando se mida con Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina.