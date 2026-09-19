El polémico penal que le dio el empate a Central Córdoba ante Defensa y Justicia

El Ferroviario igualó 2-2 en Santiago del Estero con una sanción revisada por el VAR en el cierre del partido. La decisión de Pablo Echavarría provocó fuertes reclamos del equipo visitante.
Cuando todo parecía encaminado a una victoria de Defensa y Justicia, una revisión del VAR cambió el desenlace del partido. Central Córdoba perdía 2-1 en el Estadio Único Madre de Ciudades, pero una infracción sancionada en el tiempo agregado le permitió alcanzar la igualdad.
La acción se produjo durante un ataque del conjunto santiagueño, la pelota tocó el brazo izquierdo de Nazareno Roselli, quien estaba marcando a Horacio Tijanovich, y tenía la extremidad pegada al cuerpo. Antes del contacto, además, el futbolista local había intervenido con el taco.
En ese momento, ningún jugador ni integrante del cuerpo técnico del Ferroviario reclamó penal y el encuentro continuó, sin embargo, Fernando Espinoza, a cargo del VAR, llamó posteriormente a Pablo Echavarría para que observara la jugada en el monitor.
Después de revisar las imágenes, el árbitro sancionó mano deliberada y señaló el punto penal. Mientras explicaba su decisión, incluso imitó con el codo el supuesto movimiento realizado por el defensor del Halcón.
La determinación generó una fuerte protesta de todo Defensa y Justicia, que consideraron que el brazo estaba en una posición natural y que el contacto se produjo de manera involuntaria, mientras que el movimiento posterior habría ocurrido después del rebote de la pelota.
Pese a los reclamos, Leonardo Sequeira se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-2. El resultado dejó al equipo de Santiago del Estero con un punto, aunque la atención quedó puesta principalmente sobre la controvertida decisión arbitral.
El malestar visitante continuó después del pitazo final. Jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron a reclamarle a Echavarría, mientras que en los pasillos del estadio se produjo un amontonamiento que obligó a la intervención policial.
Uno de los goleadores del Halcón explotó de bronca contra la terna arbitral: "Lo que acaba de pasar en esta cancha es una vergüenza", expresó el delantero post partido, sin más análisis.
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