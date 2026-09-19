El polémico penal que le dio el empate a Central Córdoba ante Defensa y Justicia

La determinación generó una fuerte protesta de todo Defensa y Justicia, que consideraron que el brazo estaba en una posición natural y que el contacto se produjo de manera involuntaria, mientras que el movimiento posterior habría ocurrido después del rebote de la pelota.

Pese a los reclamos, Leonardo Sequeira se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-2. El resultado dejó al equipo de Santiago del Estero con un punto, aunque la atención quedó puesta principalmente sobre la controvertida decisión arbitral.

El malestar visitante continuó después del pitazo final. Jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron a reclamarle a Echavarría, mientras que en los pasillos del estadio se produjo un amontonamiento que obligó a la intervención policial.

La bronca de Leandro Fernández tras el polémico empate

Uno de los goleadores del Halcón explotó de bronca contra la terna arbitral: "Lo que acaba de pasar en esta cancha es una vergüenza", expresó el delantero post partido, sin más análisis.