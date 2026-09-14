Reunión clave en Racing: Vojvoda continuará como técnico pese a la crisis

La Academia atraviesa una crisis futbolística que la dejó en el fondo de la Zona A, con apenas cinco puntos después de nueve fechas. Vojvoda dirigió 11 partidos desde su llegada al club, con tres victorias, dos empates y seis derrotas. El entrenador había manifestado públicamente su intención de continuar y recibió el respaldo de los futbolistas, un factor que también fue considerado por los dirigentes.