Reunión clave en Racing: Vojvoda continuará como técnico pese a la crisis

Diego Milito y Sebastián Saja se reunieron con el entrenador antes del entrenamiento y resolvieron respaldar su continuidad, con Sarmiento y Boca como próximos desafíos.
Juan Pablo Vojvoda seguirá como entrenador de Racing pese al mal momento que atraviesa el equipo. Luego de la derrota 2-1 ante Huracán, la tercera consecutiva en el Torneo Clausura, Diego Milito y Sebastián Saja se reunieron con el técnico para definir su futuro y la dirigencia decidió darle continuidad al ciclo por lo que el DT estuvo al frente del entrenamiento de este lunes.
La Academia atraviesa una crisis futbolística que la dejó en el fondo de la Zona A, con apenas cinco puntos después de nueve fechas. Vojvoda dirigió 11 partidos desde su llegada al club, con tres victorias, dos empates y seis derrotas. El entrenador había manifestado públicamente su intención de continuar y recibió el respaldo de los futbolistas, un factor que también fue considerado por los dirigentes.
Después de la caída ante Huracán, Vojvoda se mostró firme sobre su continuidad y rechazó la posibilidad de abandonar el proceso. “¿Qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso”, expresó. Además, reconoció que atraviesa semanas difíciles, aunque aseguró: “No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores”.
La dirigencia ahora espera que Racing pueda reaccionar rápidamente para cambiar el rumbo. El próximo compromiso será ante Sarmiento, el viernes a las 21.15, en Avellaneda. Después llegará un partido especial: la Academia enfrentará a Boca el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina, una competencia en la que consiguió avanzar pese a su flojo presente en el campeonato local.
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