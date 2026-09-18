Racing rompió el maleficio: volvió a ganar por el torneo y tiene esperanza de playoffs

La Academia venció por 3 a 1 a Sarmiento en el Cilindro y sumó de a tres después de ocho fechas para mantener las posibilidades de clasificar a la próxima fase del Clausura.

Rompió el maleficio: Racing venció 3 a 1 a Sarmiento en el Cilindro y volvió a ganar en el torneo después de ocho fechas para mantener la ilusión de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. La Academia destrabó en el complemento una noche que se vivió como desahogo más que como victoria en las tribunas. Un triunfo que da aire en un momento crucial, a días de disputar los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca.