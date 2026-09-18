Racing rompió el maleficio: volvió a ganar por el torneo y tiene esperanza de playoffs

La Academia venció por 3 a 1 a Sarmiento en el Cilindro y sumó de a tres después de ocho fechas para mantener las posibilidades de clasificar a la próxima fase del Clausura.
Rompió el maleficio: Racing venció 3 a 1 a Sarmiento en el Cilindro y volvió a ganar en el torneo después de ocho fechas para mantener la ilusión de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. La Academia destrabó en el complemento una noche que se vivió como desahogo más que como victoria en las tribunas. Un triunfo que da aire en un momento crucial, a días de disputar los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca.
El equipo de Juan Pablo Vojvoda abrió el marcador a los 23 minutos con una bomba de Gonzalo Escudero, que pegó en el travesaño y se metió en la red en un remate soñado por todos. Sin embargo, la alegría del local duró tres minutos: Julián Contreras se mandó por la banda derecha y lanzó el centro que encontró el testazo de Junior Marabel, que puso el 1-1 en el marcador.
De todas maneras, La Academia pudo resolver el tramite en el complemento. En primer lugar, a los seis minutos de esta segunda etapa, el local hizo un lateral de manera rápida, Ulises Ortegoza tiró el centro y Maravilla Martínez anotó de cabeza para volver a poner nuevamente arriba del marcador al local.
Por último, Ignacio Rodríguez puso el 3-1 final con un remate de lejos en medio de un contraataque cuando el visitante estaba tirado en ataque en busca de conseguir la igualdad. Racing le puso una curita al sangrado justo cuando la continuidad de Vojvoda pendía de un hilo y en la previa del choque de copa con Boca. Ahora, la señal de vida habrá que confirmarla en los próximos encuentros con victorias y mejor funcionamiento.
Con este triunfo, Racing quedó doceavo en la Zona B del Torneo Clausura con 8 puntos, a cinco de Atlético Tucumán, el último que está sacando boleto a la próxima fase del certamen. Por su parte, Sarmiento, más allá de la caída, sigue escolta del líder Argentinos Juniors con 16 unidades.