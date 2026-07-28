Vozinha llegó a Colo Colo tras brillar en el Mundial 2026, pero no podrá usar su apodo en la camiseta

El arquero llega precedido por una actuación histórica en la Copa del Mundo. Fue una de las grandes figuras de Cabo Verde, selección que alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial. Sus actuaciones frente a España, con un empate sin goles en la fase de grupos, y especialmente ante Argentina, a la que llevó al tiempo suplementario en los dieciseisavos de final, le permitieron integrar el Once Ideal de la FIFA, consolidándose como uno de los mejores arqueros del certamen.

Sin embargo, su desembarco en el fútbol chileno presenta una particularidad inesperada. El reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) prohíbe que los futbolistas utilicen apodos o sobrenombres en la camiseta. El artículo 36 de las Bases de Primera División establece que únicamente pueden figurar el apellido paterno y/o materno, por lo que el popular "Vozinha" deberá jugar con el nombre Évora o Dias en la espalda.

La única posibilidad de mantener el apodo que lo hizo famoso durante el Mundial sería que Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo, impulsara una modificación reglamentaria ante el Consejo de Presidentes de la ANFP, algo que por el momento no está previsto.

El sobrenombre "Vozinha", que en portugués significa "viejecita" o "abuelita", tiene un fuerte valor sentimental para el arquero. Nació durante su infancia en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde, donde fue criado por sus abuelos mientras sus padres trabajaban. Cada vez que discutía con otros chicos durante los partidos en la calle, buscaba refugio junto a su abuela, una costumbre que terminó dándole el apodo con el que hoy es reconocido en todo el mundo.