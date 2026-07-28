Vozinha llegó a Colo Colo tras brillar en el Mundial 2026, pero no podrá usar su apodo en la camiseta

Tras destacarse en el Mundial 2026, Vozinha firmó con Colo Colo, pero una norma de la ANFP le impedirá usar su famoso apodo en la camiseta.
El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido internacionalmente como Vozinha, continuará su carrera en Colo Colo tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El experimentado arquero de 40 años firmó un contrato por 18 meses con el conjunto chileno, en una operación que representa el mejor acuerdo económico de toda su trayectoria.
Según medios chilenos, el exarquero del GD Chaves de Portugal percibirá un salario cercano a los 47 millones de pesos chilenos por mes (unos 48.000 dólares), lo que equivale a más de 564 millones de pesos chilenos al año (cerca de 600.000 dólares). En caso de cumplir la totalidad de su vínculo, embolsará alrededor de 850.000 dólares durante su estadía en el club.
El salto económico es significativo para el futbolista africano, que hasta hace poco militaba en la segunda división portuguesa con un sueldo inferior a los 10.000 dólares mensuales. Aunque su contrato lo ubica entre los jugadores mejor remunerados del plantel, todavía está lejos de los salarios de figuras como Arturo Vidal, el mejor pago del equipo, seguido por Claudio Aquino y Javier Correa.
La contratación de Vozinha se aceleró después de que Colo Colo no pudiera concretar el fichaje del uruguayo Santiago Mele, quien finalmente continuó su carrera en Independiente. Con el visto bueno del entrenador Fernando Ortiz, la dirigencia avanzó rápidamente para cerrar la llegada del arquero caboverdiano como agente libre.
El arquero llega precedido por una actuación histórica en la Copa del Mundo. Fue una de las grandes figuras de Cabo Verde, selección que alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial. Sus actuaciones frente a España, con un empate sin goles en la fase de grupos, y especialmente ante Argentina, a la que llevó al tiempo suplementario en los dieciseisavos de final, le permitieron integrar el Once Ideal de la FIFA, consolidándose como uno de los mejores arqueros del certamen.
Sin embargo, su desembarco en el fútbol chileno presenta una particularidad inesperada. El reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) prohíbe que los futbolistas utilicen apodos o sobrenombres en la camiseta. El artículo 36 de las Bases de Primera División establece que únicamente pueden figurar el apellido paterno y/o materno, por lo que el popular "Vozinha" deberá jugar con el nombre Évora o Dias en la espalda.
La única posibilidad de mantener el apodo que lo hizo famoso durante el Mundial sería que Blanco y Negro, la concesionaria que administra Colo Colo, impulsara una modificación reglamentaria ante el Consejo de Presidentes de la ANFP, algo que por el momento no está previsto.
El sobrenombre "Vozinha", que en portugués significa "viejecita" o "abuelita", tiene un fuerte valor sentimental para el arquero. Nació durante su infancia en Mindelo, la segunda ciudad más importante de Cabo Verde, donde fue criado por sus abuelos mientras sus padres trabajaban. Cada vez que discutía con otros chicos durante los partidos en la calle, buscaba refugio junto a su abuela, una costumbre que terminó dándole el apodo con el que hoy es reconocido en todo el mundo.
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