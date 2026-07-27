Boca confirmó que buscará otro refuerzo: el puesto y el principal apuntado

"Hemos dicho que estamos con el presidente buscando un nueve por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con Adam", afirmó Arruabarrena en conferencia de prensa. De todos modos, el entrenador aclaró que "no es solo esta derrota por un nueve", al remarcar que la búsqueda ya estaba en marcha y que responde principalmente a la situación física de los delanteros del plantel, más allá del duro revés sufrido en el Guillermo Laza.