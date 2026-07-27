Boca confirmó que buscará otro refuerzo: el puesto y el principal apuntado

Rodolfo Arruabarrena reconoció que el club trabaja en la llegada de un delantero por la lesión de Adam Bareiro y aclaró que la decisión no responde a la derrota con Riestra.
La goleada sufrida ante Deportivo Riestra aceleró una decisión que Boca ya venía evaluando en el mercado de pases. Tras el 3-0 en contra, Rodolfo Arruabarrena confirmó que el club buscará incorporar un centrodelantero para afrontar el segundo semestre, una necesidad que venía siendo analizada junto al presidente Juan Román Riquelme y que ahora fue reconocida públicamente por el propio técnico.
"Hemos dicho que estamos con el presidente buscando un nueve por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con Adam", afirmó Arruabarrena en conferencia de prensa. De todos modos, el entrenador aclaró que "no es solo esta derrota por un nueve", al remarcar que la búsqueda ya estaba en marcha y que responde principalmente a la situación física de los delanteros del plantel, más allá del duro revés sufrido en el Guillermo Laza.
La principal preocupación pasa por Bareiro, quien continúa recuperándose de una hernia lumbar cuya evolución genera incertidumbre e incluso podría derivar en una intervención quirúrgica. A ese panorama se sumó la lesión de Milton Giménez, que sufrió un desgarro de grado dos en el aductor derecho y acaba de recibir el alta médica. Como consecuencia, Boca quedó sin un nueve natural disponible y debió improvisar variantes en los últimos partidos.
En ese contexto, Miguel Merentiel y Ángel Romero aparecen como alternativas, aunque ninguno tiene como característica principal desempeñarse como referencia fija de área. Incluso ante Riestra, el juvenil Leonel Flores ocupó esa función por la emergencia. La falta de variantes ofensivas terminó de convencer al cuerpo técnico de que incorporar un delantero será una prioridad antes del cierre del libro de pases.
El principal apuntado continúa siendo David Romero, goleador de Tigre, autor de 11 tantos en 18 partidos durante 2026 entre todas las competencias. El club de Victoria pretende alrededor de 12 millones de dólares por su pase, mientras que Boca analiza comprar un porcentaje de la ficha e incluir futbolistas en la negociación, entre ellos Jabes Saralegui y otros nombres que podrían ingresar como parte de la operación para destrabar la llegada del atacante.
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