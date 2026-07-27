Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno por sus críticas a un posteo del club

El conflicto se originó el 19 de julio, cuando Quirno cuestionó en la red social X una imagen publicada por Rosario Central para saludar a la Selección, en la que no aparecían Lionel Messi ni Lionel Scaloni. "Siempre se puede ser más odioso… Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional", escribió el funcionario. Luego, pese a que otros usuarios le explicaron que la imagen correspondía al equipo titular que enfrentó a Jordania, el único partido del Mundial en el que Giovani Lo Celso fue titular, insistió: "Inexcusable".