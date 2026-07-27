Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno por sus críticas a un posteo del club

El Canalla le dio 48 horas al político para retractarse por sus publicaciones en redes sobre un posteo del club sobre la Selección Argentina.
Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno en la que le exige que rectifique públicamente, en un plazo de 48 horas, las declaraciones que realizó sobre una publicación del club vinculada a la Selección Argentina. La intimación, firmada por el presidente Gonzalo Belloso, advierte que, si el funcionario no se retracta, la institución avanzará con una demanda judicial por los perjuicios ocasionados a su imagen.
El conflicto se originó el 19 de julio, cuando Quirno cuestionó en la red social X una imagen publicada por Rosario Central para saludar a la Selección, en la que no aparecían Lionel Messi ni Lionel Scaloni. "Siempre se puede ser más odioso… Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional", escribió el funcionario. Luego, pese a que otros usuarios le explicaron que la imagen correspondía al equipo titular que enfrentó a Jordania, el único partido del Mundial en el que Giovani Lo Celso fue titular, insistió: "Inexcusable".
En la carta documento, Central calificó esas afirmaciones como "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas" y rechazó que hubiera existido una exclusión deliberada de Messi y Scaloni. "Cualquiera puede contar que en la foto hay once jugadores. Dado que frecuentemente Ud. ha realizado publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa es la cantidad de jugadores titulares en cualquier partido. En otras palabras, mintió a sabiendas y con mala intención", sostiene el escrito. Además, el club cuestionó que Quirno utilizara expresiones como "odioso" e "infame", al considerar que constituyen insultos dirigidos contra la institución.
La entidad rosarina también remarcó que, por su condición de funcionario público, el canciller tiene una responsabilidad especial al expresarse públicamente. En ese sentido, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que sus manifestaciones tuvieron un alcance mayor y que utilizó la autoridad de su cargo para "agredir organizaciones" y "generar violencia" contra el club mediante la atribución de "intenciones miserables, absolutamente falsas".
La intimación se apoya en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla el derecho a réplica. Rosario Central exige que Quirno publique la rectificación por la misma vía en la que difundió sus mensajes y anticipó que, si obtiene una indemnización en la Justicia, destinará esos fondos a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario, a través de la Asociación Rosarina de Fútbol, para apoyar la formación de futuros futbolistas.
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