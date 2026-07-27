El San Lorenzo de Gorosito va por su primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza

El Ciclón, que viene de quedar afuera de la Copa Argentina y perder con Lanús en su debut en el torneo, buscará sumar sus primeros tres puntos este martes en el Nuevo Gasómetro.
Ganar. Ganar. Ganar. El San Lorenzo de Gorosito buscará este martes, desde las 19 en el Nuevo Gasómetro, contra Gimnasia de Mendoza el triunfo que necesita con desesperación después un duro comienzo de semestre, donde quedó eliminado de la Copa Argentina al perder por penales con Riestra en 16avos y sufrió la caída por 1 a 0 con Lanús en su estreno en el campeonato local. El partido será dirigido por Fernando Echenique y transmitido por ESPN Premium.
“Tenemos que mejorar para mantener la misma intensidad en el primer tiempo que en el segundo. Hay que trabajar, es la única forma. Los resultados te van a dar tranquilidad. La incertidumbre se da al no poder conseguirlos”, remarcó Pipo tras la caída en La Fortaleza. “Este es un momento para estar todos juntos. La hinchada ha demostrado ser fiel. No importan los nombres, lo más importante es el escudo y la camiseta”, afirmó el nuevo entrenador del club.
Gorosito, que espera por la habilitación y llegada de los refuerzos, hará una variante obligada en el equipo. Manu Insaurralde, titular ante el Grana, sufrió una distensión en el bíceps femoral derecho y será baja por varios días. Por esta razón, Agustín Ladstatter entrará para jugar por la banda derecha y Nicolás Tripichio se moverá al centro del mediocampo para formar el doble cinco con Gonzalo Alassia.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza, que es conducido por Darío Franco, llega con confianza después de vencer 1 a 0 a Central Córdoba en su estreno en el campeonato. El club recién ascendido, que está realizando un buen año en Primera División, buscará dar la sorpresa en el Nuevo Gasómetro.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Blas Armoa y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
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