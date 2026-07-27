El San Lorenzo de Gorosito va por su primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza

“Tenemos que mejorar para mantener la misma intensidad en el primer tiempo que en el segundo. Hay que trabajar, es la única forma. Los resultados te van a dar tranquilidad. La incertidumbre se da al no poder conseguirlos”, remarcó Pipo tras la caída en La Fortaleza. “Este es un momento para estar todos juntos. La hinchada ha demostrado ser fiel. No importan los nombres, lo más importante es el escudo y la camiseta”, afirmó el nuevo entrenador del club.