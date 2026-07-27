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Inicia la fecha 2 del Torneo Clausura: los partidos con días, horarios, árbitros y TV

La segunda jornada del campeonato local se disputará entre semana desde este martes, donde se pondrá en marcha con cuatro encuentros, incluyendo un Central-Racing en Arroyito.

La AFA oficializó las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre semana, estando todo confirmado. En esta jornada no jugarán Boca, Tigre ni Lanús, ya que afrontarán sus respectivos compromisos por la Sudamericana, por lo que sus partidos fueron reprogramados para los días 5 y 6 de agosto. Además, en esta fecha aún no fueron designados Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, participantes del Mundial.

El cronograma completo de la fecha 2 del Torneo Clausura

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: José Carreras

19.00 Banfield – Sarmiento (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

21.15 Argentinos – Estudiantes de Río Cuarto (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Sebastián Habib

21.15 Rosario Central – Racing (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Yamil Possi

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Diego Ceballos

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Jorge Baliño

19.15 Gimnasia – River (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

21.30 Instituto – Platense (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Silvio Trucco

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Daniel Zamora

19.00 Talleres – Vélez (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Juan Pablo Loustau

21.15 Independiente – Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Brian Ferreyra

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (TNT Sports)

Árbitro a designar

21.15 Tigre – Belgrano (ESPN Premium)

Árbitro a designar

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (TNT Sports)

Árbitro a designar

ADEMÁS: Boca recuperó dos futbolistas para la definición de playoffs de la Sudamericana

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