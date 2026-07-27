Inicia la fecha 2 del Torneo Clausura: los partidos con días, horarios, árbitros y TV

La segunda jornada del campeonato local se disputará entre semana desde este martes, donde se pondrá en marcha con cuatro encuentros, incluyendo un Central-Racing en Arroyito.
La AFA oficializó las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre semana, estando todo confirmado. En esta jornada no jugarán Boca, Tigre ni Lanús, ya que afrontarán sus respectivos compromisos por la Sudamericana, por lo que sus partidos fueron reprogramados para los días 5 y 6 de agosto. Además, en esta fecha aún no fueron designados Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, participantes del Mundial.
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: José Carreras
19.00 Banfield – Sarmiento (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Álvaro Carranza
21.15 Argentinos – Estudiantes de Río Cuarto (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
VAR: Sebastián Habib
21.15 Rosario Central – Racing (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Yamil Possi
Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Diego Ceballos
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Jorge Baliño
19.15 Gimnasia – River (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Germán Delfino
21.30 Instituto – Platense (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Silvio Trucco
Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Daniel Zamora
19.00 Talleres – Vélez (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Juan Pablo Loustau
21.15 Independiente – Newell’s (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Lucas Novelli
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Brian Ferreyra
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes (TNT Sports)
Árbitro a designar
21.15 Tigre – Belgrano (ESPN Premium)
Árbitro a designar
Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús (TNT Sports)
Árbitro a designar
comentar