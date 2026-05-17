Cuti Romero confirmó su presencia en la final del Torneo Apertura: "Ahí estaremos"

El defensor de la Selección Argentina, quien se formó y debutó en Belgrano, estará el próximo domingo en el Mario Alberto Kempes para alentar a su club contra River.
Cuti Romero confirmó su presencia como hincha en la final del Torneo Apertura que disputarán su Belgrano y River el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Sí, ningún hincha del Pirata, incluyendo al campeón del mundo, se perderá este encuentro histórico para la institución.
El defensor del Tottenham expresó su alegría en su cuenta de Instagram tras la increíble clasificación contra Argentinos Juniors y comentó uno de los últimos posteos del club de sus amores. “Ahí estaremos. Vamos Belgrano”, escribió junto a cuatro corazones celestes.
Cuti está atravesando una recuperación a contrarreloj de su rodilla derecha para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. Y, en medio de este contexto especial, volará de Londres a Córdoba para presenciar la histórica final contra el River de Coudet.
Además del aviso para todo el pueblo pirata, también le mandó un mensaje a Luis Artime, ídolo y presidente de Belgrano. "Me escribió recién el Cuti Romero y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia”, reveló Luifa en las afueras del Estadio Diego Armando Maradona. Consultado sobre si tiene entradas, aseguró que será un fanático más: “Olvidate, lo ve al lado mío"
Cuti y Artime se cruzaron hace unos pocos meses durante la última concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, en medio de los amistosos con Mauritania y Zambia. Allí, ambos se sacaron una foto que el dirigente subió a sus redes y que el defensor comentó con un sugerente "ya falta menos".
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