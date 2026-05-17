Cuti Romero confirmó su presencia en la final del Torneo Apertura: "Ahí estaremos"

Además del aviso para todo el pueblo pirata, también le mandó un mensaje a Luis Artime, ídolo y presidente de Belgrano. "Me escribió recién el Cuti Romero y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia”, reveló Luifa en las afueras del Estadio Diego Armando Maradona. Consultado sobre si tiene entradas, aseguró que será un fanático más: “Olvidate, lo ve al lado mío"

Cuti y Artime se cruzaron hace unos pocos meses durante la última concentración de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza, en medio de los amistosos con Mauritania y Zambia. Allí, ambos se sacaron una foto que el dirigente subió a sus redes y que el defensor comentó con un sugerente "ya falta menos".