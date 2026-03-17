40.000 hogares quedaron sin electricidad luego del temporal en CABA y alrededores

Se prevén precipitaciones de 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual, con una mejora marcada tras el atardecer. Para la noche, no se esperan lluvias en la ciudad ni en el conurbano, y la temperatura rondará los 22 °C.

Mientras tanto, según los últimos reportes de monitoreo, Edesur encabeza la mayor cantidad de cortes de suministro eléctrico con máximos que superaron los 22.000 usuarios, al tiempo que Edenor registró un salto abrupto en la falta de servicio cerca del mediodía, alcanzando a 18.377 clientes, de forma simultánea.