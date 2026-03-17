40.000 hogares quedaron sin electricidad luego del temporal en CABA y alrededores

Se espera que las condiciones climáticas mejoren hacia la noche, con vientos frescos, y que disminuya la temperatura y la humedad
Alrededor de 40.000 familias quedaron sin suministro eléctrico luego del temporal de lluvia y viento que, minutos después de las 15.00 afectó a la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel amarillo por la llegada de fuertes lluvias y ráfagas para esta tarde en la región.
El organismo difundió a través de su cuenta oficial en la plataforma X el pronóstico de precipitaciones intensas y actividad eléctrica, con la presencia de vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Además, indicó que se registrará un descenso de temperatura tras el desplazamiento de las tormentas hacia el este.
Se prevén precipitaciones de 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual, con una mejora marcada tras el atardecer. Para la noche, no se esperan lluvias en la ciudad ni en el conurbano, y la temperatura rondará los 22 °C.
Mientras tanto, según los últimos reportes de monitoreo, Edesur encabeza la mayor cantidad de cortes de suministro eléctrico con máximos que superaron los 22.000 usuarios, al tiempo que Edenor registró un salto abrupto en la falta de servicio cerca del mediodía, alcanzando a 18.377 clientes, de forma simultánea.
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