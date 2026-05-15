Protestas de ATE y ANAC en aeropuertos de todo el país: advierten por demoras en vuelos

Trabajadores de ANAC, EANA y el Servicio Meteorológico Nacional realizan una jornada nacional de protesta en más de 20 aeropuertos. Reclaman contra el ajuste, los despidos y la falta de inversión en el sistema aerocomercial.
Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevan adelante este viernes una jornada nacional de protesta en más de 20 aeropuertos del país, una medida que podría provocar demoras en algunos servicios aéreos.
La decisión fue tomada durante una asamblea virtual de la que participaron más de 200 delegados y dirigentes sindicales de los distintos organismos. Allí se acordó realizar asambleas, movilizaciones y entrega de volantes en diferentes terminales aéreas para visibilizar el conflicto y advertir sobre la situación del sector.
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, cuestionó la postura del Gobierno nacional y aseguró que existe una posición “totalmente inflexible” y “sin vocación de diálogo” frente a los reclamos gremiales.
Según explicó, el conflicto responde al desfinanciamiento de organismos clave del sistema aerocomercial, además del atraso salarial y las cesantías registradas en distintas áreas.
Uno de los puntos más sensibles es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde recientemente hubo despidos. Desde los sindicatos sostienen que estas medidas afectan directamente la seguridad operacional, ya que el SMN cumple un rol fundamental en la previsión meteorológica para la aviación.
Además, los trabajadores denuncian que los proyectos de modernización y automatización del sistema aerocomercial no cuentan con la inversión tecnológica necesaria para implementarse correctamente.
“Se habla de automatizar procedimientos, pero no hay inversión tecnológica para hacerlo”, sostuvo Belelli.
Las protestas incluyen movilizaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, manifestaciones en Ezeiza y acciones gremiales en distintos aeropuertos del interior del país.
Desde el sector sindical advirtieron que los recortes en organismos como ANAC y EANA podrían generar complicaciones en la regulación y gestión del tráfico aéreo, además de afectar las condiciones laborales de los trabajadores.
La jornada cuenta también con el respaldo de referentes aeronáuticos y sindicales como Pablo Biró, Horacio Calculli, Rodrigo Borrás, Gonzalo Bello y Joselo Cal Mora.
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