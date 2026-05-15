Protestas de ATE y ANAC en aeropuertos de todo el país: advierten por demoras en vuelos

Reclamos por salarios, despidos y falta de inversión

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, cuestionó la postura del Gobierno nacional y aseguró que existe una posición “totalmente inflexible” y “sin vocación de diálogo” frente a los reclamos gremiales.

Según explicó, el conflicto responde al desfinanciamiento de organismos clave del sistema aerocomercial, además del atraso salarial y las cesantías registradas en distintas áreas.

Uno de los puntos más sensibles es la situación del Servicio Meteorológico Nacional, donde recientemente hubo despidos. Desde los sindicatos sostienen que estas medidas afectan directamente la seguridad operacional, ya que el SMN cumple un rol fundamental en la previsión meteorológica para la aviación.

Además, los trabajadores denuncian que los proyectos de modernización y automatización del sistema aerocomercial no cuentan con la inversión tecnológica necesaria para implementarse correctamente.

“Se habla de automatizar procedimientos, pero no hay inversión tecnológica para hacerlo”, sostuvo Belelli.

Movilizaciones en Aeroparque, Ezeiza y el interior

Las protestas incluyen movilizaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, manifestaciones en Ezeiza y acciones gremiales en distintos aeropuertos del interior del país.

Desde el sector sindical advirtieron que los recortes en organismos como ANAC y EANA podrían generar complicaciones en la regulación y gestión del tráfico aéreo, además de afectar las condiciones laborales de los trabajadores.

La jornada cuenta también con el respaldo de referentes aeronáuticos y sindicales como Pablo Biró, Horacio Calculli, Rodrigo Borrás, Gonzalo Bello y Joselo Cal Mora.