A un año de la muerte del Papa Francisco le realizarán un homenaje

Por otro, el evento se proyecta como una escena de alto contenido político: una convocatoria amplia y diversa pensada para reunir en un mismo ámbito a representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores, legisladores, referentes sindicales y actores sociales, en medio de la reconfiguración del poder político bajo la gestión de Javier Milei.

El presidente no asistirá a la ceremonia, ya que se encontrará de viaje en Israel, donde participará de los actos por el Día de la Independencia de Israel y avanzará en una agenda bilateral que incluye decisiones de fuerte impacto geopolítico, como el posible traslado de la embajada argentina a Jerusalén. La coincidencia temporal entre ambos eventos la misa en Luján y la presencia presidencial en Israel introduce un contraste político y simbólico que no pasa desapercibido en los análisis tanto dentro de la Iglesia como en el sistema político.

Desde el punto de vista estrictamente eclesial, la misa en Luján se integra al calendario pastoral como uno de los hitos más significativos del año. La Basílica, principal centro de peregrinación del país, ha sido históricamente un ámbito donde convergen religión y política, con celebraciones que, en distintos momentos, funcionaron como espacios de articulación entre la Iglesia y el poder institucional.

El papa Francisco y su inolvidable sonrisa. ¿El nuevo pontífice elegirá llamarse Francisco II? El papa Francisco y su inolvidable sonrisa. ¿El nuevo pontífice elegirá llamarse Francisco II?

La figura de Francisco profundiza esa dimensión. Durante su pontificado, Bergoglio sostuvo un vínculo complejo y cambiante con la dirigencia argentina, atravesado por tensiones ideológicas y diferencias políticas, aunque también por un reconocimiento transversal a su liderazgo internacional. Su fallecimiento, hace un año, reconfiguró ese escenario y abrió una etapa de resignificación de su legado, tanto dentro como fuera de la Iglesia.