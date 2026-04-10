El regalo de Macron al Papa León XIV que nadie esperaba

El intercambio incluyó además objetos de mayor peso simbólico. Entre ellos, un mapa del misionero Jacques Marquette, representativo de la presencia francesa en América del Norte, y textos de Georges Bernanos sobre la defensa de la libertad en tiempos de guerra.

76744026_1004 Emmanuel Macron y León XIV durante el encuentro privado en Roma.

El conjunto se completó con un libro dedicado a la reconstrucción de la catedral de Notre-Dame de París.