A una semana de la desaparición de los cinco pescadores, continúa la búsqueda en el Río de la Plata

Al comprobar que no habían regresado, las autoridades del predio alertaron a los organismos de seguridad y se activó el operativo de búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación contaba con elementos de seguridad como chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, no tenía radiobaliza ni un dispositivo de localización electrónica que permitiera conocer su ubicación en tiempo real.

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La hipótesis principal sobre la desaparición

Con el paso de los días y ante la falta de señales de la lancha o de los ocupantes, los investigadores extendieron la zona de búsqueda y analizan la posibilidad de que la embarcación haya sido desplazada por la corriente hacia un sector distinto al previsto.

Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina, indicó que las condiciones climáticas al momento de la salida eran adecuadas y descartó que un fenómeno meteorológico extremo haya generado el problema.

“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, explicó.

La ausencia de restos de la embarcación, señales de auxilio o cualquier otro indicio concreto llevó a ampliar los operativos en distintos puntos del Río de la Plata.

Cómo sigue el operativo

Del procedimiento participan guardacostas de gran porte de la Prefectura Naval, el avión Papa Alfa 62, bomberos voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, además de personal de Defensa Civil y guardavidas.

Las tareas incluyen recorridos por agua, patrullajes terrestres en zonas costeras y comunicación permanente con otras embarcaciones que circulan por el área. También se mantiene el contacto con autoridades uruguayas ante la posibilidad de que la corriente haya trasladado la lancha hacia otro sector del estuario.

Durante los primeros días del operativo, el avión de Prefectura recorrió más de 110 kilómetros de costa en los sobrevuelos, mientras continúa la búsqueda para encontrar a los cinco pescadores desaparecidos.