A una semana de la desaparición de los cinco pescadores, continúa la búsqueda en el Río de la Plata

La Prefectura Naval Argentina y equipos de bomberos voluntarios retomaron los rastrillajes en distintos sectores de la costa bonaerense.
A siete días de la desaparición de los cinco pescadores en el Río de la Plata, la Prefectura Naval Argentina (PNA), junto con equipos de bomberos voluntarios, retomó el operativo de búsqueda para intentar dar con el paradero de los tripulantes.
Los trabajos de rastrillaje comenzaron a las 8.30 y se mantendrán hasta la caída de la tarde en diferentes puntos de la costa bonaerense. Los equipos concentran sus esfuerzos principalmente en las áreas de Boca Cerrada, en Punta Lara, y Atalaya, en Magdalena, donde continúan buscando elementos que permitan esclarecer qué sucedió con la embarcación.
Los hombres desaparecidos son Carlos Kovach, de 60 años; su hermano Claudio Kovach, de 50; Alejandro Boscardin, de 28; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli, de 50.
El grupo había salido el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson a bordo de la lancha “Chamigo-Ho” con el objetivo de realizar una jornada de pesca recreativa. El último registro de contacto o ubicación de los pescadores ocurrió entre las 6 y las 8.30 de esa mañana.
Al comprobar que no habían regresado, las autoridades del predio alertaron a los organismos de seguridad y se activó el operativo de búsqueda.
De acuerdo con la información oficial, la embarcación contaba con elementos de seguridad como chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, no tenía radiobaliza ni un dispositivo de localización electrónica que permitiera conocer su ubicación en tiempo real.
Con el paso de los días y ante la falta de señales de la lancha o de los ocupantes, los investigadores extendieron la zona de búsqueda y analizan la posibilidad de que la embarcación haya sido desplazada por la corriente hacia un sector distinto al previsto.
Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina, indicó que las condiciones climáticas al momento de la salida eran adecuadas y descartó que un fenómeno meteorológico extremo haya generado el problema.
“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, explicó.
La ausencia de restos de la embarcación, señales de auxilio o cualquier otro indicio concreto llevó a ampliar los operativos en distintos puntos del Río de la Plata.
Del procedimiento participan guardacostas de gran porte de la Prefectura Naval, el avión Papa Alfa 62, bomberos voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, además de personal de Defensa Civil y guardavidas.
Las tareas incluyen recorridos por agua, patrullajes terrestres en zonas costeras y comunicación permanente con otras embarcaciones que circulan por el área. También se mantiene el contacto con autoridades uruguayas ante la posibilidad de que la corriente haya trasladado la lancha hacia otro sector del estuario.
Durante los primeros días del operativo, el avión de Prefectura recorrió más de 110 kilómetros de costa en los sobrevuelos, mientras continúa la búsqueda para encontrar a los cinco pescadores desaparecidos.
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