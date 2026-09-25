Abel Pintos fue elegido para cantarle a León XIV en el Cottolengo Don Orione

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia al presentar la pieza y convocar a los fieles a prepararse para recibir al Pontífice “con alegría y esperanza”.

La presencia de Pintos sumará así uno de los nombres más reconocidos de la música argentina a una visita que contará con distintas actividades y encuentros durante las cuatro jornadas que León XIV permanecerá en el país.