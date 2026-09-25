Abel Pintos fue elegido para cantarle a León XIV en el Cottolengo Don Orione

Abel Pintos recibió la invitación formal del Vaticano para participar de una de las actividades previstas durante la visita del papa León XIV.
Abel Pintos será uno de los artistas que participará de la visita del papa León XIV a la Argentina. El cantante fue invitado formalmente por el Vaticano para presentarse ante el Sumo Pontífice el lunes 9 de noviembre, a las 9.15, durante una actividad prevista en el Cottolengo Don Orione.
La participación del artista quedó confirmada en las últimas horas y forma parte de la agenda de la visita papal, que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre. En los próximos días, tras reuniones entre el equipo de Pintos y los organizadores, se conocerán mayores detalles sobre su presentación.
Desde que se anunció la llegada de León XIV comenzaron a circular distintos nombres de artistas que podrían participar de los encuentros que el Papa mantendrá con los fieles durante su estadía en el país.
Los preparativos también avanzaron en el plano musical con la presentación de la canción oficial de la visita. La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer “Argentina con el papa León”, composición seleccionada mediante un Concurso Nacional.
“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia al presentar la pieza y convocar a los fieles a prepararse para recibir al Pontífice “con alegría y esperanza”.
La presencia de Pintos sumará así uno de los nombres más reconocidos de la música argentina a una visita que contará con distintas actividades y encuentros durante las cuatro jornadas que León XIV permanecerá en el país.
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