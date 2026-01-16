Pinamar: imputaron al papá de Bastián por el choque que lo dejó en grave estado

En el marco de la causa, la Justicia alegó que fue responsable de que su hijo no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho. También acusaron del mismo delito a los conductores de la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

Todas las imputaciones fueron notificadas este viernes, mientras las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el accidente. Los rodados fueron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Bastián, que lleva varios días internado con múltiples fracturas de cráneo, viajaba en vehículo UTV junto a su familia. Después del impacto, fue su padre quien lo llevó en brazos a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

El nene fue trasladado ayer desde Pinamar en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata. Los médicos afirmaron que padece múltiples fracturas de cráneo, por lo que debió ingresar de nuevo a la sala de operaciones para que le coloquen una válvula.

image

Manuel Molinari, el empresario de Junín que conducía la camioneta Amarok que chocó, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram.

En el posteo agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en este momento. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por lesiones culposas.

En el mismo mensaje, Molinari remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.