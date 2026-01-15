General |

Habló el conductor de la camioneta que chocó con el UTV donde iba el nene herido en Pinamar

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok que chocó contra el UTV en el que estaba Bastián Jerez, habló por primera vez tras el siniestro mediante sus redes sociales y pidió por el niño.

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra el UTV en el que estaba Bastián Jerez, el nene de 8 años que se encuentra en estado crítico, habló por primera vez tras el accidente a través de sus redes sociales.

El conductor de la Amarok agradeció los mensajes de preocupación y pidió que envíen fuerzas al niño.

Manuel Molinari subió un comunicado en historias de Instagram en el cual agradece los mensajes de preocupación y pide por el menor que sigue internado. El conductor de la Amarok está siendo investigado por lesiones culposas.

El comunicado empieza con: "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido" y remarcó: "Lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia". Tras estas palabras concluyó con: "Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".

Mientras la investigación continúa, la madre de Bastián sostiene que el responsable del accidente es Molinari, el conductor de la camioneta que terminó embistiendo al UTV.

Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar peritajes y determinar la responsabilidad de los involucrados.

