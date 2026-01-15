Habló el conductor de la camioneta que chocó con el UTV donde iba el nene herido en Pinamar

accidente 2 El conductor de la Amarok agradeció los mensajes de preocupación y pidió que envíen fuerzas al niño.

Manuel Molinari subió un comunicado en historias de Instagram en el cual agradece los mensajes de preocupación y pide por el menor que sigue internado. El conductor de la Amarok está siendo investigado por lesiones culposas.

El comunicado empieza con: "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido" y remarcó: "Lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia". Tras estas palabras concluyó con: "Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".

Mientras la investigación continúa, la madre de Bastián sostiene que el responsable del accidente es Molinari, el conductor de la camioneta que terminó embistiendo al UTV.

Ambos vehículos, la Amarok y el UTV, fueron secuestrados en la causa para realizar peritajes y determinar la responsabilidad de los involucrados.