El nene de 8 años que sufrió un grave accidente en Pinamar será operado por tercera vez

El menor será intervenido quirúrgicamente por tercera vez este mediodía para sacarle las compresas del órgano comprometido. Desde el Hospital de Pinamar destacan una favorable evolución pese a la complejidad del cuadro.

Bastián, el nene de 8 años que se accidentó con un UTV en Pinamar sigue en estado crítico y en las próximas horas será operado por tercera vez.

Los médicos del Hospital de Pinamar destacaron la evolución del niño pese a la complejidad del cuadro, que consta de una grave lesión en el hígado.

Bastián sigue en estado crítico pero evolucionando favorablemente.

Según describieron los profesionales, en la última operación le realizaron una maniobra en el órgano comprometido para frenarle el sangrado.

Esta operación salió exitosa, por lo que, si el niño continúa estable, en esta tercera intervención del mediodía le quitarán las compresas.

Si el cuadro se mantiene estable no requeriría que lo trasladen al hospital de mayor complejidad de Mar del Plata y podría quedarse en el de Pinamar. Además, le están bajando las dosis de algunas medicaciones y ya no necesita de transfusiones de sangre.

El último parte médico que salió desde el Hospital de Pinamar detalla: "En continuidad con los informes previos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal. Asimismo, se comunica que desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva".

