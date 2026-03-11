Toviggino presentó un escrito y no contestó preguntas de la Justicia sobre la AFA

El tesorero de la AFA fue indagado en la causa por la retención indebida de impuestos, se retiró de los tribunales en medio de un tumulto e hizo un particular posteo.
El tesorero de la AFA , Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles en la causa por la retención indebida de $19.300 millones de impuestos, presentó un escrito y se negó a contestar preguntas del tribunal en lo que se presume será la estrategia que mañana llevará adelante el presidente de la institución Clacudio "Chiqui" Tapia.
Toviggino llegó a tribunales acompañado de su abogado Marcelo Rocchetti, no respondió preguntas de laos funcionarios judiciales ni de los medios que lo esperaban afuera de los tribunales, y dejó el lugar en una camioneta Jeep sin patente.
Ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial, Toviggino escuchó la imputación, presentó un escrito de descargo de 100 páginas, con una defensa técnica en la que hizo referencia a su función de tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al sistema impositivo y a lo que es la función del agente de retención, informaron fuentes judiciales.
Además, el abogado del tesorero de la AFA le pidió al juez Amarante que le permitiera a Toviggino retirarse por la puerta del atrás de tribunales, por donde podía acceder un auto, para evitar los tumultos y caídas que hubo con los medios de comunicación cuando llegó.
El fiscal Navas Rail aceptó el pedido mientras que Amarante lo rechazó "por improcedente". Fue entonces que la defensa insistió en el pedido, ya que se trataba de una cuestión de seguridad y afirmaron que la puerta de salida de Toviggino no le generaba al juez ningún perjuicio. El magistrado mantuvo su postura y se lo rechazó.
A la salida, el abogado de la AFA Gregorio Dalbón dijo que la causa por presunta evasión en la AFA "es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica y se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina (Milei)”, lanzó.
Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de "quedarse" con la entidad madre del fútbol.
Minutos antes de presentante en los tribunales de Retiro, Toviggino publicó en sus redes sociales una cita del Papa Francisco: “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”.
El mensaje que eligió el hombre de confianza Tapia vinculó las palabras de Bergoglio con los valores que principales que promulgó durante su vida eclesiásitca como fueron la verdad y la justicia: “Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos”.
Toviggino enfrenta una acusación por presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la falta de depósito por más de 19.000 millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de los clubes, y fue imputado por evasión de Impuesto a las Ganancias, entre marzo y diciembre de 2024.