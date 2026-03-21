Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: lluvias, ráfagas y descenso de temperatura

El clima en el resto del país

El sistema de inestabilidad asociado a un proceso de ciclogénesis impacta con mayor fuerza en el Litoral. En Santa Fe y Entre Ríos se registran tormentas fuertes, con acumulados que pueden superar los 100 milímetros, además de ráfagas intensas y caída de granizo.

Captura de pantalla 2026-03-21 074024 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este Viernes 21 de marzo.

En el norte argentino, provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero presentan temperaturas elevadas, con máximas que superan los 30°C, combinadas con inestabilidad y tormentas aisladas.

En la región de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Luis, el avance del frente frío genera un descenso térmico con lluvias aisladas.

Por su parte, la Patagonia muestra condiciones más estables. En Río Negro y Chubut predominan cielos parcialmente nublados y temperaturas moderadas, mientras que en el extremo sur, como Tierra del Fuego, se registran valores bajos, con nubosidad variable y precipitaciones débiles.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas en amplias zonas del centro y norte del país. Estas áreas pueden verse afectadas por lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

Captura de pantalla 2026-03-21 074127 Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional: amplias zonas del centro y norte del país bajo alerta amarilla por tormentas, con riesgo de lluvias intensas, ráfagas y granizo.

Según el mapa de alertas, el nivel amarillo se extiende sobre gran parte de la región pampeana y el litoral, mientras que sectores más comprometidos del noreste presentan condiciones más severas, con acumulados significativos de precipitación.