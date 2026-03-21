Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: lluvias, ráfagas y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por fenómenos climáticos intensos en el centro del país. El mal tiempo dominará el comienzo del fin de semana largo. Cuándo mejorarán las condiciones.
Este sábado 21 de marzo comenzó bajo una alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El cielo se mantuvo cubierto con lluvias persistentes durante la madrugada y la mañana, acompañadas por actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
La humedad supera el 90%, reduciendo la visibilidad en accesos y principales avenidas. Los vientos rotan del norte al sudoeste con velocidades de entre 30 y 40 km/h, mientras que en el conurbano sur y oeste se registran ráfagas que superaron los 70 km/h. La temperatura máxima rondará los 24°C, con una mínima cercana a los 19°C hacia la noche, en un contexto de ambiente templado pero muy inestable.
Para el domingo, se espera una mejora marcada en las condiciones del tiempo en el centro del país. El ingreso de aire frío desde el sur favorecerá una disminución de la nubosidad y un descenso térmico, con mínimas que podrían ubicarse en torno a los 15°C.
Durante el lunes y martes, el viento rotará hacia el noreste, lo que provocará un leve ascenso de las temperaturas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones, consolidando un escenario más estable y típico del otoño.
El sistema de inestabilidad asociado a un proceso de ciclogénesis impacta con mayor fuerza en el Litoral. En Santa Fe y Entre Ríos se registran tormentas fuertes, con acumulados que pueden superar los 100 milímetros, además de ráfagas intensas y caída de granizo.
En el norte argentino, provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero presentan temperaturas elevadas, con máximas que superan los 30°C, combinadas con inestabilidad y tormentas aisladas.
En la región de Cuyo, especialmente en Mendoza y San Luis, el avance del frente frío genera un descenso térmico con lluvias aisladas.
Por su parte, la Patagonia muestra condiciones más estables. En Río Negro y Chubut predominan cielos parcialmente nublados y temperaturas moderadas, mientras que en el extremo sur, como Tierra del Fuego, se registran valores bajos, con nubosidad variable y precipitaciones débiles.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas en amplias zonas del centro y norte del país. Estas áreas pueden verse afectadas por lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.
Según el mapa de alertas, el nivel amarillo se extiende sobre gran parte de la región pampeana y el litoral, mientras que sectores más comprometidos del noreste presentan condiciones más severas, con acumulados significativos de precipitación.
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