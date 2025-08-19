Alerta de ANMAT: piden no consumir un lote de tomate triturado Marolio por presencia de gusanos

marloio_1

La alerta se originó por la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero que análisis microscópicos identificaron como "microstomum sp". El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027.

marolio_2

Cómo reconocer el envase del lote afectado

Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

Producto: Tomate Triturado.

Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto "Sin TACC" (libre de gluten). En uno de los laterales se lee "Producto de Mendoza".

Las recomendaciones de ANMAT para consumidores y comerciantes

Tras la denuncia realizada por familias de la localidad bonaerense, el organismo sanitario nacional activó un protocolo de investigación y emitió una serie de recomendaciones urgentes para proteger la salud de la población.

A la población: Se solicita a quienes tengan en su poder el producto del lote mencionado que se abstengan de consumirlo y se comuniquen con la autoridad sanitaria de su localidad.

A los comercios: Se pide a quienes lo vendan que cesen de inmediato su comercialización y se pongan en contacto con sus proveedores.

Investigación en curso: El Instituto Nacional de Alimentos ya notificó a las autoridades de Mendoza (lugar de elaboración del producto) y de la provincia de Buenos Aires para investigar el incidente y coordinar acciones.

marolio_3

La ANMAT remarcó que la advertencia busca proteger a los consumidores mientras avanza la investigación para determinar las causas de la contaminación en el lote del producto.