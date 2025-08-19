Alerta de ANMAT: piden no consumir un lote de tomate triturado Marolio por presencia de gusanos

La ANMAT alertó a la población sobre la posible presencia de parásitos microstomum sp. El producto -fabricado por la empresa de Maxiconsumo- fue distribuido en escuelas del municipio de Rojas y se pidió no consumirlo ni comercializarlo.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva a la población para que se abstenga de consumir un lote específico de tomate triturado de la marca Marolio de la empresa Maxiconsumo. La medida se tomó luego de que se detectara la presencia de un cuerpo extraño en el producto, que fue distribuido a través de escuelas en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires.
La alerta se originó por la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero que análisis microscópicos identificaron como "microstomum sp". El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027.
Cómo reconocer el envase del lote afectado
Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).
Las recomendaciones de ANMAT para consumidores y comerciantes
Tras la denuncia realizada por familias de la localidad bonaerense, el organismo sanitario nacional activó un protocolo de investigación y emitió una serie de recomendaciones urgentes para proteger la salud de la población.
La ANMAT remarcó que la advertencia busca proteger a los consumidores mientras avanza la investigación para determinar las causas de la contaminación en el lote del producto.