La exdiputada presentó una denuncia contra el presidente por presunto abuso de autoridad y violencia de género, mediática, digital e institucional tras sus agravios contra María Eugenia Duffard.
La exdiputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei a raíz de los insultos que el mandatario dirigió contra la periodista María Eugenia Duffard. La presentación apunta a un presunto delito de abuso de autoridad y violencia de género, digital, mediática e institucional.
Milei había acusado a Duffard de respaldar al kirchnerismo y de justificar hechos de corrupción. La periodista respondió desde el programa que conduce en Infobae TV y rechazó esas afirmaciones. Además, recordó que en 2015 integraba el equipo de Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata, desde donde se realizaron investigaciones sobre hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
En ese contexto, Duffard también recordó que Milei había integrado por entonces equipos económicos del Banco Provincia, donde asesoraba al entonces candidato presidencial Daniel Scioli.
En su denuncia, Carrió hizo referencia a los términos utilizados por el Presidente contra la periodista, entre ellos “zurda inmunda” y “basura corrupta”, y sostuvo que esas expresiones “constituyen una violación” de tratados internacionales vinculados con los derechos de las mujeres. También cuestionó el impacto que, según su presentación, pueden tener este tipo de expresiones sobre el ejercicio del periodismo.
La exlegisladora solicitó además la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que se analicen los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales.
Carrió también planteó que los cuestionamientos y agravios provenientes de funcionarios pueden afectar el trabajo de los periodistas y mencionó la preocupación expresada por organizaciones del sector, entre ellas FOPEA y ADEPA.
El enfrentamiento comenzó luego de que Duffard entrevistara al diputado nacional Máximo Kirchner en su programa de streaming, donde se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner. A partir de esa entrevista, Milei publicó distintos mensajes contra la periodista en redes sociales.
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