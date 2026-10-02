La exlegisladora solicitó además la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que se analicen los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales.

Carrió también planteó que los cuestionamientos y agravios provenientes de funcionarios pueden afectar el trabajo de los periodistas y mencionó la preocupación expresada por organizaciones del sector, entre ellas FOPEA y ADEPA.

El enfrentamiento comenzó luego de que Duffard entrevistara al diputado nacional Máximo Kirchner en su programa de streaming, donde se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner. A partir de esa entrevista, Milei publicó distintos mensajes contra la periodista en redes sociales.