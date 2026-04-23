Alertan por el robo de información personal y datos bancarios a través del TelePASE

“Nos han llegado algunas denuncias o consultas. Esto es lo que hoy se llama un fraude digital, donde terceros maliciosos que buscan otro objetivo, se hacen pasar por algunas empresas. En el caso nuestro, en Telepase”, comentó Roberta Ramos Oromí, gerenta comercial de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), en una entrevista a Infobae.

“Utilizan la marca Telepase. Hacen páginas falsas porque si uno se da cuenta no es el sitio oficial, siempre tienen como una letrita cambiada o en vez de ser .ar son .uk. O sea, ahora tenemos unos que vienen de Inglaterra. Realmente son delincuentes que tratan de favorecerse con los datos de la gente”, comentó la gerenta comercial de Ausa.

La empresa resaltó que se realizan campañas de concienciación para que los usuarios sólo utilicen sitios oficiales y no compartan información confidencial. Destacan la importancia de verificar toda información en páginas oficiales o llamar a los canales de atención al cliente oficiales en caso de dudas.

Cómo protegerte de la estafa virtual en peajes