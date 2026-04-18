AUBASA instalará peajes automáticos sin detención en rutas bonaerenses

Quienes cuenten con TelePASE verán acreditado el pago de manera inmediata, sin cambios en la operatoria habitual. En tanto, los usuarios no adheridos deberán regularizar el pago a través de canales digitales y podrían enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.

En la Autopista La Plata-Buenos Aires, el sistema se ampliará en Dock Sud, donde se habilitarán cuatro carriles de flujo libre en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Esta implementación se suma a una prueba previa realizada en el acceso de Villa Elisa, vigente desde el año pasado.

Habrá diferencias entre usuarios de TelePASE y pago manual del peaje. Habrá diferencias entre usuarios de TelePASE y pago manual del peaje.

En los peajes de San Vicente y General Las Heras se adaptará la infraestructura existente para incorporar dos carriles por sentido bajo esta modalidad, mientras que en Mar Chiquita se construirá un nuevo punto de cobro completamente automatizado.

Además del impacto en la circulación, la medida apunta a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Según estimaciones basadas en experiencias internacionales, la eliminación de frenadas y aceleraciones puede disminuir las emisiones de dióxido de carbono entre un 20% y un 40%.

El modelo ya funciona en autopistas de Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina, y tuvo su primera aplicación en la red vial de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de extenderlo a rutas bonaerenses se inscribe en un proceso de modernización del sistema vial.

Desde AUBASA señalaron que el objetivo es mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios, al tiempo que se avanza en la digitalización del servicio. La transición también implicará cambios en las tareas del personal, que será capacitado para operar sistemas remotos y tecnológicos.