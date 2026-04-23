Porno Castings: 150 chicas engañadas por "videos hot"

De acuerdo con la investigación, el imputado contactaba a mujeres de entre 18 y 22 años a través de redes sociales, coordinaba encuentros en departamentos temporarios y registraba el material, que luego era editado y comercializado. En ese sentido, fuentes judiciales señalaron que el acusado asumía todas las etapas del proceso, aunque no descartan otros participantes.

El operativo fue informado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que detalló que se logró desarticular la maniobra en el marco de un procedimiento realizado con intervención de la Policía Federal Argentina. Según se indicó, se detectaron más de 150 videos vinculados a las maniobras investigadas y se concretó la detención del principal sospechoso.

En el expediente se le imputaron ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, agravados por la cantidad de víctimas, el abuso de una situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. Además, se le atribuyó el delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena, que prevé penas de entre 8 y 12 años de prisión.

El caso presenta similitudes con antecedentes internacionales, como el de Girls Do Porn, en el que se ofrecían pagos a mujeres para participar de filmaciones bajo determinadas condiciones que luego no se cumplían. En ese expediente, la Justicia de Estados Unidos condenó a los responsables por delitos vinculados a fraude y tráfico sexual.

Mientras avanza la investigación, no se descarta que surjan nuevas denuncias en distintas provincias, en un fenómeno que expone los riesgos de las modalidades de captación a través de redes sociales y su impacto posterior en la vida de las víctimas. En ese contexto, varias participantes de los videos denunciaron que son víctimas de "acoso en redes" tras la viralización del caso y advirtió que expondrán a quienes la hostigan si no cesan los ataques. El caso promete seguir generando polémica.